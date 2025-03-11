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В свердловском Заксобрании предложили новые выплаты для матерей до 23 лет
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На заседании комитета по социальной политики Заксобрания Свердловской области предложили новые выплаты для матерей, родивших первого ребёнка до 23 лет.
Согласно первой инициативе, матерям предлагают выплачивать 50 тысяч рублей, которые женщина сможет потратить на «товары для ребёнка первой необходимости» (какие товары пойдут под этот критерий, не уточняется). Подчеркивается, что на такую выплату будут предоставлять только при условии, что молодая мама – гражданка РФ и постоянно проживает в Свердловской области, а ребёнок рождён после 1 января 2025 года.
Вторая мера поддержки, которая была озвучена в законодательном собрании, предполагает выплату на закрытие процентов по кредиту или займу на «приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечный кредит» до 500 тысяч. Её готовы предоставлять при том же условии о рождении ребёнка в 2025 году и после, но к нему добавляется пункт о том, что кредитный договор должен был заключён женщиной или её супругом до достижения матерью 29 лет включительно.
Третьим предложением, озвученным перед депутатами, стала мера поддержки молодых семей, в которых оба супруга учатся на очной форме обучения. Им предлагают компенсировать расходы на найм жилья во время учёбы. Однако такая выплата ограничивается 15 тысячами рублей в месяц. Это при условии, что хотя бы один из детей в семье был рождён в текущем году или в следующих.
Ожидается, что эти инициативы положительно скажутся на демографической ситуации.
Согласно первой инициативе, матерям предлагают выплачивать 50 тысяч рублей, которые женщина сможет потратить на «товары для ребёнка первой необходимости» (какие товары пойдут под этот критерий, не уточняется). Подчеркивается, что на такую выплату будут предоставлять только при условии, что молодая мама – гражданка РФ и постоянно проживает в Свердловской области, а ребёнок рождён после 1 января 2025 года.
Вторая мера поддержки, которая была озвучена в законодательном собрании, предполагает выплату на закрытие процентов по кредиту или займу на «приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечный кредит» до 500 тысяч. Её готовы предоставлять при том же условии о рождении ребёнка в 2025 году и после, но к нему добавляется пункт о том, что кредитный договор должен был заключён женщиной или её супругом до достижения матерью 29 лет включительно.
Третьим предложением, озвученным перед депутатами, стала мера поддержки молодых семей, в которых оба супруга учатся на очной форме обучения. Им предлагают компенсировать расходы на найм жилья во время учёбы. Однако такая выплата ограничивается 15 тысячами рублей в месяц. Это при условии, что хотя бы один из детей в семье был рождён в текущем году или в следующих.
Ожидается, что эти инициативы положительно скажутся на демографической ситуации.
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