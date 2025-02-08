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Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
Фото: Вечерние ведомости
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал появившиеся накануне слухи о своей отставке. По его словам, он об этом ничего не знает.
О якобы возможной отставке губернатора Свердловской области ночью написали «Ведомости», ссылаясь на свои источники, которые, как утверждается, близки к администрации президента. По данным ресурса, один из них полагает, что Куйвашев может оставить свой пост весной или осенью текущего года.
Отметим, что подобные слухи периодически появлялись на протяжении всех 13 лет на посту губернатора.
«Со мной это никто не обсуждал»,
– заявил глава региона порталу 66.ru.
О якобы возможной отставке губернатора Свердловской области ночью написали «Ведомости», ссылаясь на свои источники, которые, как утверждается, близки к администрации президента. По данным ресурса, один из них полагает, что Куйвашев может оставить свой пост весной или осенью текущего года.
Отметим, что подобные слухи периодически появлялись на протяжении всех 13 лет на посту губернатора.
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