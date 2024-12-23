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Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
Мог ли выплатить себе премию мэр Среднеуральска?
Алексей Стасёнок. Фото: Вечерние ведомости
В конце прошлой недели информационное пространство в Свердловской области взорвала новость о выплате премии главой Среднеуральска самому себе – сразу в нескольких телеграм-каналах выложили изображения документов, из которых следовало, что Алексей Стасёнок якобы распределил средства бюджета-2024 таким образом, что 1 миллион 166 тысяч рублей из статьи расходов «предоставление собственникам возмещения за объекты недвижимого имущества, изымаемые для муниципальных нужд» были перераспределены на статью «функционирование высшего должностного лица городского округа». Скандал вышел на федеральный уровень.
В ходатайстве, подписанном замглавы Среднеуральска Марией Кузьминой, говорится, что главу Среднеуральска надо бы поощрить «за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие города и рост благосостояния населения и работников организаций».
Источник Вечерних ведомостей утверждает, что документ такой действительно был. Хоть в ходатайстве и не указан адресат.
Однако в действительности премию Алексей Стасёнок не получал. Поскольку выплата премии предполагает внесение изменений в бюджет — которые, по общему правилу, не могут пройти без одобрения городской думой (к примеру, ранее мы публиковали запись с заседания Екатеринбургской городской думы, на котором депутатов убеждали одобрить надбавки мэру Екатеринбурга).
В пресс-службе администрации Среднеуральска Вечерним ведомостям также заявили, что такие изменения в бюджет, как начисление дополнительной выплаты главе городского округа, невозможны без одобрения думой.
А что с думой? В Среднеуральске для многих не составляет секрета то, что имеется некоторое противостояние администрации и городской думы. Алексей Стасёнок был назначен главой муниципалитета в прошлом году (за три с небольшим года он стал третьим мэром Среднеуральска – одного из предшественников, Андрея Зашляпина, к слову, сегодня задержали по делу о коррупции). Как утверждает источник Вечерних ведомостей, большинство в думе в этом городе-спутнике Екатеринбурга контролирует владелец местной крупнейшей управляющей компании Дмитрий Липин. «Липинским» считается и спикер думы, Вениамин Бикташев (он, к слову, тоже попадал в некрасивую историю, получившую, правда, куда меньший резонанс — в прошлом году Бикташева лишили прав за пьяную езду).
Бикташев при этом заявил изданию 66.ru, что ходатайство в думу от Кузьминой поступало – и что он, как председатель, подписал ещё 18 декабря документ об отказе в принятии проекта соответствующего решения думы (при этом информация о якобы выплате премии в 1,16 млн начала распространяться по телеграм-каналам с 19 декабря — прим. ). Из этого, однако, также следует, что премия в действительности выписана не была.
Ещё один сюжет, который может присутствовать в этой истории – партийный. В апреле этого года сообщалось, что Дмитрий Липин покинул пост секретаря местного отделения «Единой России» в Среднеуральске. Однако новый секретарь назначен не был – Алексей Стасёнок сейчас в статусе «и.о.». Выбирать главу будут в начале 2025 года. По словам источника Вечерних ведомостей, информация о премии, которой действительности не было, могла быть вброшена от оппонентов Стасёнка в думе.При этом оппоненты принадлежат к той же партии «Единая Россия». Целью в таком случае является срыв назначения Алексея Стасёнка полноценным секретарём отделения. Вечерние ведомости решили спросить руководителя регионального исполкома Свердловского отделения «Единой России», депутата ЗакСО Дмитрия Жукова (он, к слову, вручал благодарственное письмо Дмитрию Липину в момент его ухода с поста секретаря среднеуральской «Единой России») о том, будут ли партийные взыскания для участников этой истории – ведь так или иначе это нанесло репутационный ущерб и его отделению партии, и скажется ли это на выборе партийного секретаря отделения в Среднеуральске. На звонок корреспондента Вечерних ведомостей Жуков не ответил, а полученные в мессенджере вопросы проигнорировал.
Другой источник Вечерних ведомостей, впрочем, объясняет «заказ» на Стасёнка не партийной подоплёкой, а недовольством Липина «активной позицией мэра по искоренению проблем в жилом фонде Среднеуральска». Сам Липин при этом заявил журналистам, что «у него никогда не было конфликтов со Стасёнком, и что к этой истории он не имеет никакого отношения».
Отметим, что документы о выплате миллионной премии Стасёнку начали удалять из свердловских телеграм-каналов, где они изначально появились. В СМИ, зарегистрированных Роскомнадзором, и, как следствие, несущих ответственность за публикуемую информацию, они и не появлялись. Однако новость о выплате «новогодней» премии мэру города-спутника Екатеринбурге разошлась по федеральным телеграм-каналам с суммарным охватом читателей, на несколько порядков превышающим численность населения Среднеуральска, настолько широко, что шлейф от неё наверняка ещё долго будет преследовать Алексея Стасёнка.
«Документальный вброс»
В ходатайстве, подписанном замглавы Среднеуральска Марией Кузьминой, говорится, что главу Среднеуральска надо бы поощрить «за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие города и рост благосостояния населения и работников организаций».
Документ, который опубликовали в телеграм-каналах.
Источник Вечерних ведомостей утверждает, что документ такой действительно был. Хоть в ходатайстве и не указан адресат.
Однако в действительности премию Алексей Стасёнок не получал. Поскольку выплата премии предполагает внесение изменений в бюджет — которые, по общему правилу, не могут пройти без одобрения городской думой (к примеру, ранее мы публиковали запись с заседания Екатеринбургской городской думы, на котором депутатов убеждали одобрить надбавки мэру Екатеринбурга).
В пресс-службе администрации Среднеуральска Вечерним ведомостям также заявили, что такие изменения в бюджет, как начисление дополнительной выплаты главе городского округа, невозможны без одобрения думой.
Противостояние администрации и городской думы
А что с думой? В Среднеуральске для многих не составляет секрета то, что имеется некоторое противостояние администрации и городской думы. Алексей Стасёнок был назначен главой муниципалитета в прошлом году (за три с небольшим года он стал третьим мэром Среднеуральска – одного из предшественников, Андрея Зашляпина, к слову, сегодня задержали по делу о коррупции). Как утверждает источник Вечерних ведомостей, большинство в думе в этом городе-спутнике Екатеринбурга контролирует владелец местной крупнейшей управляющей компании Дмитрий Липин. «Липинским» считается и спикер думы, Вениамин Бикташев (он, к слову, тоже попадал в некрасивую историю, получившую, правда, куда меньший резонанс — в прошлом году Бикташева лишили прав за пьяную езду).
Бикташев при этом заявил изданию 66.ru, что ходатайство в думу от Кузьминой поступало – и что он, как председатель, подписал ещё 18 декабря документ об отказе в принятии проекта соответствующего решения думы (при этом информация о якобы выплате премии в 1,16 млн начала распространяться по телеграм-каналам с 19 декабря — прим. ). Из этого, однако, также следует, что премия в действительности выписана не была.
Партийная подоплёка
Ещё один сюжет, который может присутствовать в этой истории – партийный. В апреле этого года сообщалось, что Дмитрий Липин покинул пост секретаря местного отделения «Единой России» в Среднеуральске. Однако новый секретарь назначен не был – Алексей Стасёнок сейчас в статусе «и.о.». Выбирать главу будут в начале 2025 года. По словам источника Вечерних ведомостей, информация о премии, которой действительности не было, могла быть вброшена от оппонентов Стасёнка в думе.При этом оппоненты принадлежат к той же партии «Единая Россия». Целью в таком случае является срыв назначения Алексея Стасёнка полноценным секретарём отделения. Вечерние ведомости решили спросить руководителя регионального исполкома Свердловского отделения «Единой России», депутата ЗакСО Дмитрия Жукова (он, к слову, вручал благодарственное письмо Дмитрию Липину в момент его ухода с поста секретаря среднеуральской «Единой России») о том, будут ли партийные взыскания для участников этой истории – ведь так или иначе это нанесло репутационный ущерб и его отделению партии, и скажется ли это на выборе партийного секретаря отделения в Среднеуральске. На звонок корреспондента Вечерних ведомостей Жуков не ответил, а полученные в мессенджере вопросы проигнорировал.
Дмитрий Липин и Дмитрий Жуков. Фото: «Среднеуральская волна»
Другой источник Вечерних ведомостей, впрочем, объясняет «заказ» на Стасёнка не партийной подоплёкой, а недовольством Липина «активной позицией мэра по искоренению проблем в жилом фонде Среднеуральска». Сам Липин при этом заявил журналистам, что «у него никогда не было конфликтов со Стасёнком, и что к этой истории он не имеет никакого отношения».
Отметим, что документы о выплате миллионной премии Стасёнку начали удалять из свердловских телеграм-каналов, где они изначально появились. В СМИ, зарегистрированных Роскомнадзором, и, как следствие, несущих ответственность за публикуемую информацию, они и не появлялись. Однако новость о выплате «новогодней» премии мэру города-спутника Екатеринбурге разошлась по федеральным телеграм-каналам с суммарным охватом читателей, на несколько порядков превышающим численность населения Среднеуральска, настолько широко, что шлейф от неё наверняка ещё долго будет преследовать Алексея Стасёнка.
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