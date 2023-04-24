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Спикера городской думы Среднеуральска лишили прав по статье о пьяной езде
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Спикера городской думы Среднеуральска, единоросса Вениамина Бикташева на полтора года лишили водительских прав за пьяную езду. Также он должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в суде.
Напомним, что сотрудники ДПС остановили Вениамина Бикташева в феврале этого года. Его поведение смутило автоинспекторов, и они предложили ему пройти алкотест, который в итоге показал опьянение. От медосвидетельствования Бикташев отказался. Позднее он заявил, что не был пьяным, а алкотест показал ошибочный результат из-за его заболеваний.
Судебное заседание переносились несколько раз. В итоге суд принял решение лишить водительских прав Бикташева на полтора года.
В «Единой России» после того как информация о пьяной езде их члена зимой попала в СМИ, заявили, что держат ситуацию на контроле, и якобы исключат его из партии.
Напомним, что сотрудники ДПС остановили Вениамина Бикташева в феврале этого года. Его поведение смутило автоинспекторов, и они предложили ему пройти алкотест, который в итоге показал опьянение. От медосвидетельствования Бикташев отказался. Позднее он заявил, что не был пьяным, а алкотест показал ошибочный результат из-за его заболеваний.
Судебное заседание переносились несколько раз. В итоге суд принял решение лишить водительских прав Бикташева на полтора года.
В «Единой России» после того как информация о пьяной езде их члена зимой попала в СМИ, заявили, что держат ситуацию на контроле, и якобы исключат его из партии.
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