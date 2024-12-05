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Задержанному мэру Дегтярска вменяют получение взятки автомобилем Audi Q6. Фото
Фото: источник Вечерних ведомостей
Как сообщил источник Вечерних ведомостей, мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, о задержании которого мы писали ранее, вменяют получение взятки в виде немецкого автомобиля Audi Q6 стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Следователи квалифицировали это как получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Новый немецкий автомобиль (2024 года выпуска) Пильников получил от своего подчиненного «за непринятие мер контроля и реагирования», утверждает наш источник.
Судя по кадрам, предоставленным источником, чиновника задержали в Екатеринбурге недалеко от жилого комплекса «Крылов» на улице Татищева.
По данным одного источника, Вадиму Пильникову предъявлено обвинение, он помещён в ИВС до избрания судом меры пресечения. Другой источник сообщает, что следственные действия с чиновником ещё продолжаются, и говорить о помещении его в изолятор пока преждевременно. Учитывая признание Пильниковым вины, следствие может не выходить в суд с ходатайством о его аресте.
По некоторым данным, речь идёт об уголовном деле, связанном со строительством водопровода, при этом отмечается, что Пильников может быть не последним чиновником, задержанным в рамках этого дела. Напомним, в рамках дела уже был арестован заместитель Пильникова Андрей Ильин, ещё одним фигурантом является директор дегтярского муниципального учреждения «УЖКХ» Игорь Капустник.
В этом году Вадим Пильников был награждён Минобороны медалью «Генерал-полковник Дутов».
Новый немецкий автомобиль (2024 года выпуска) Пильников получил от своего подчиненного «за непринятие мер контроля и реагирования», утверждает наш источник.
Судя по кадрам, предоставленным источником, чиновника задержали в Екатеринбурге недалеко от жилого комплекса «Крылов» на улице Татищева.
Фото: источник Вечерних ведомостей
Фото: источник Вечерних ведомостей
По данным одного источника, Вадиму Пильникову предъявлено обвинение, он помещён в ИВС до избрания судом меры пресечения. Другой источник сообщает, что следственные действия с чиновником ещё продолжаются, и говорить о помещении его в изолятор пока преждевременно. Учитывая признание Пильниковым вины, следствие может не выходить в суд с ходатайством о его аресте.
По некоторым данным, речь идёт об уголовном деле, связанном со строительством водопровода, при этом отмечается, что Пильников может быть не последним чиновником, задержанным в рамках этого дела. Напомним, в рамках дела уже был арестован заместитель Пильникова Андрей Ильин, ещё одним фигурантом является директор дегтярского муниципального учреждения «УЖКХ» Игорь Капустник.
В этом году Вадим Пильников был награждён Минобороны медалью «Генерал-полковник Дутов».
Выписка из приказа о награждении главы Дегтярска медалью. Фото: источник Вечерних ведомостей
Вадим Пильников после награждения. Фото: Источник Вечерних ведомостей
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