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Отмена лекции «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е» в Ельцин центре связана с внесением спикера в список иноагентов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Информацию о том, что лекция Александра Архангельского*, планировавшаяся к проведению в Екатеринбурге 7 ноября, не состоится из-за внесения спикера в список иноагентов, Вечерним ведомостям подтвердили в пресс-службе Ельцин-центра.
При этом в учреждении затруднились ответить, смогут ли выступать присутствующие в реестре иноагентов люди на площадках Ельцин-центра в дальнейшем.
Отметим, что с 2022 года иноагентам запрещено вести просветительскую и образовательную деятельность среди несовершеннолетних, а также педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Александра Архангельского*, к слову, уволили из Вышей школы экономики ещё в 2023 году. Учредителем Ельцин-центра при этом является Администрация президента РФ.
Вечерние ведомости не смогли вспомнить ни одного случая, когда бы в Ельцин-центре выступал присутствующий в реестре иноагентов спикер. В конце 2022 года в арт-галерее центра проводилась выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана*, которого за несколько дней до начала выставки включили в реестр иноагентов, однако сам Ройзман* на открытии той выставки не выступал.
*Внесены Минюстом в реестр иноагентов
Да, всё так, к сожалению, отмена связана именно со внесением в реестр. Но в пресс-службе нет информации, чья это была инициатива [по отмене]
— сказали в Ельцин-центре
При этом в учреждении затруднились ответить, смогут ли выступать присутствующие в реестре иноагентов люди на площадках Ельцин-центра в дальнейшем.
Отметим, что с 2022 года иноагентам запрещено вести просветительскую и образовательную деятельность среди несовершеннолетних, а также педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Александра Архангельского*, к слову, уволили из Вышей школы экономики ещё в 2023 году. Учредителем Ельцин-центра при этом является Администрация президента РФ.
Вечерние ведомости не смогли вспомнить ни одного случая, когда бы в Ельцин-центре выступал присутствующий в реестре иноагентов спикер. В конце 2022 года в арт-галерее центра проводилась выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана*, которого за несколько дней до начала выставки включили в реестр иноагентов, однако сам Ройзман* на открытии той выставки не выступал.
*Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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