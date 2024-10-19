Возрастное ограничение 18+
Руководитель свердловской областной организации по управлению туркластерами уходит в отставку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Гендиректор компании по управлению туристскими кластерами Свердловской области Леонид Гункевич уходит в отставку. В этом месяце у него истекает контракт во главе автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО). Сегодня советник Гункевича, Мария Битковская сообщила изданию 66.ru, что продлевать этот контракт не будут — по словам Битковской, Гункевич ещё в начале октября передал полномочия своему заместителю Евгению Манторову и ушёл в отпуск. После отпуска к руководству АНО УК ТРК СО Гункевич не вернётся и сосредоточится на коммерческих проектах и работе в «Деловой России», добавила Битковская.
Леонид Гункевич руководил АНО УК ТРК СО (учредителем этой организации является правительство Свердловской области) с 24 октября 2018 года. Перед этим он не смог победить в конкурсе на должность директора Шарташского лесопарка (уступив Артуру Зиганшину).
Фамилия Гункевича часто фигурировала в новостях, касающихся различных судов, а целесообразность многомиллионных расходов АНО УК ТРК СО неоднократно ставилась под сомнение. В своё время Гункевич был уволен с поста вице-мэра Первоуральска, а потом безуспешно пытался восстановиться на муниципальной службе через суд. Поводом для увольнения тогда стало участие Гункевича в качестве учредителя коммерческих организациях. В этом году Минфин Свердловской области обязал компанию Гункевича вернуть выделенную из областного бюджета субсидию на развитие территории в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» — после того как выяснилось, что АНО УК ТРК СО необоснованно применила повышающий коэффициент на археологические работы, освоив тем самым больше средств, чем положено. Гункевич также с этим не согласился и подал на министерство в суд. Отметим, однако, что все претензии к Гункевичу и его компаниям до настоящего времени ограничивались гражданскими и арбитражными процессами, каких-либо уголовных обвинений ему не предъявляли.
Леонид Гункевич руководил АНО УК ТРК СО (учредителем этой организации является правительство Свердловской области) с 24 октября 2018 года. Перед этим он не смог победить в конкурсе на должность директора Шарташского лесопарка (уступив Артуру Зиганшину).
Фамилия Гункевича часто фигурировала в новостях, касающихся различных судов, а целесообразность многомиллионных расходов АНО УК ТРК СО неоднократно ставилась под сомнение. В своё время Гункевич был уволен с поста вице-мэра Первоуральска, а потом безуспешно пытался восстановиться на муниципальной службе через суд. Поводом для увольнения тогда стало участие Гункевича в качестве учредителя коммерческих организациях. В этом году Минфин Свердловской области обязал компанию Гункевича вернуть выделенную из областного бюджета субсидию на развитие территории в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» — после того как выяснилось, что АНО УК ТРК СО необоснованно применила повышающий коэффициент на археологические работы, освоив тем самым больше средств, чем положено. Гункевич также с этим не согласился и подал на министерство в суд. Отметим, однако, что все претензии к Гункевичу и его компаниям до настоящего времени ограничивались гражданскими и арбитражными процессами, каких-либо уголовных обвинений ему не предъявляли.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
До 21 октября синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
19 октября 2024
19 октября 2024
Жителям Свердловской области расскажут о главных трендах в мире финансов и инвестиций
16 октября 2024
16 октября 2024
Уральские таможенники оформили первую бартерную сделку с Китаем
14 октября 2024
14 октября 2024