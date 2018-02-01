Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка представили концепции его благоустройства

16:37 | 20.02.2018

Во втором этапе открытого отбора на должность директора Шарташского лесопарка приняли участие четыре кандидата: Леонид Гункевич, Артур Зиганшин, Семен Копьев и Александр Умников. Они представили проекты благоустройства объекта.



Так, Леонид Гункевич предложил создать smart-парк.



«Умные технологии — это то, без чего не может современный человек: хороший Wi-Fi, хорошая связь, безопасность, приложения, которые позволяют следить за жизнью парка, быть в курсе ивентов», — сказал кандидат.



Семен Копьев рассказал о расширении зоны Шарташа и создании нового района.



«По нашей концепции Шарташ к 2030 году будет девятым районом Екатеринбурга. Зона Шарташа как района должна быть увеличена до ЕКАД», — заявил Семен Копьев.



Александр Умников представил концепцию «лучшего парка к востоку от Волги». По его задумке, Шарташский лесопарк станет таким к 2033 году.



«Хочется, чтобы существовала концепция единой стилистики на арендованных площадках. Кто бы ни победил, уже складывается команда единомышленников, которым небезразлична судьба Шарташского лесного парка и города Екатеринбурга. После оглашения результатов конкурса мы планируем собраться и посмотреть презентации друг друга», — сказал Александр Умников.



По словам заместителя председателя экспертной комиссии, министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, в каждом из представленных проектов есть своя изюминка.



«Люди, пришедшие на конкурс, посмотрели на Шарташский лесной парк со стороны, сбоку, сверху, по-другому. Есть новые, реально красивые идеи, которые обязательно будут внедрены», — отметил Алексей Кузнецов.



В скором времени экспертная комиссия определит двух победителей, следующим испытанием для кандидатов станет собеседование с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.





Фото: may-ekb.ru