Возрастное ограничение 18+
В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Данила Мухаметова, обвиняемого в работе на Украину
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Сегодня, 2 октября, в Свердловском областном суде прошло первое заседание по делу Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу сведений военно-технического характера спецслужбам Украины за денежное вознаграждение.
Также Мухаметову продлили меру пресечения. Под стражей он останется по 17 марта 2025 года. Следующее судебное заседание запланировано на 23 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе областного суда.
Напомним, что его супруге, Виктории Мухаметовой, также вменяют госизмену за работу на Украину. На днях ей тоже продлили меру пресечения – она аналогично останется в СИЗО до 17 марта. Вместе Мухаметовы были задержаны весной 2023 года.
Также Мухаметову продлили меру пресечения. Под стражей он останется по 17 марта 2025 года. Следующее судебное заседание запланировано на 23 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе областного суда.
Напомним, что его супруге, Виктории Мухаметовой, также вменяют госизмену за работу на Украину. На днях ей тоже продлили меру пресечения – она аналогично останется в СИЗО до 17 марта. Вместе Мухаметовы были задержаны весной 2023 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Обвиняемой в работе на спецслужбы Украины сотруднице «Уралвагонзавода» продлили содержание в СИЗО
01 октября 2024
01 октября 2024
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия перекрёстка улицы Любви и Золотистого бульвара
25 сентября 2024
25 сентября 2024
В свердловском МЧС продлили штормовое предупреждении до 24 сентября
23 сентября 2024
23 сентября 2024