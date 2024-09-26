Возрастное ограничение 18+
Обвиняемой в работе на спецслужбы Украины сотруднице «Уралвагонзавода» продлили содержание в СИЗО
Фото: Юлия Кольтенберг
Обвиняемая в работе на спецслужбы Украины сотрудница «Уралвагонзавода» Виктория Мухаметова останется в СИЗО до 17 марта 2025 года. Ей продлили содержание под арестом на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, что работница предприятия была задержана весной 2023 года. Ей, а также её мужу Данилу Мухаметову бы ли предъявлены обвинения в госизмене за передачу сведений военно-технического характера спецслужбам Украины. О каких именно сведения идёт речь, не сообщается – дела супругов проходят в закрытом режиме.
Следующее судебное заседание по делу Виктории Мухаметовой запланировано на 11 октября, а заседание по делу Данила Мухаметова пройдёт уже завтра, 2 октября. Его рассматривает судья Андрей Минеев, вынесший в этом году два приговора по резонансным делам о госизмене и шпионаже в отношении двух граждан США – Ксении Карелиной (Хавана) и Эвана Гершковича.
Напомним, что работница предприятия была задержана весной 2023 года. Ей, а также её мужу Данилу Мухаметову бы ли предъявлены обвинения в госизмене за передачу сведений военно-технического характера спецслужбам Украины. О каких именно сведения идёт речь, не сообщается – дела супругов проходят в закрытом режиме.
Следующее судебное заседание по делу Виктории Мухаметовой запланировано на 11 октября, а заседание по делу Данила Мухаметова пройдёт уже завтра, 2 октября. Его рассматривает судья Андрей Минеев, вынесший в этом году два приговора по резонансным делам о госизмене и шпионаже в отношении двух граждан США – Ксении Карелиной (Хавана) и Эвана Гершковича.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Выносивший Эвану Гершковичу приговор судья заявил, что «на 200% уверен», что журналист был шпионом и работал на ЦРУ
26 сентября 2024
26 сентября 2024
Подростка из свердловского села Мостовское, пробившего соседке камнем голову, отправили в СИЗО
27 сентября 2024
27 сентября 2024
Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков надеется выйти на свободу в конце следующего года
28 сентября 2024
28 сентября 2024