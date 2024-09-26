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Обвиняемой в работе на спецслужбы Украины сотруднице «Уралвагонзавода» продлили содержание в СИЗО

13.58 Вторник, 1 октября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Обвиняемая в работе на спецслужбы Украины сотрудница «Уралвагонзавода» Виктория Мухаметова останется в СИЗО до 17 марта 2025 года. Ей продлили содержание под арестом на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что работница предприятия была задержана весной 2023 года. Ей, а также её мужу Данилу Мухаметову бы ли предъявлены обвинения в госизмене за передачу сведений военно-технического характера спецслужбам Украины. О каких именно сведения идёт речь, не сообщается – дела супругов проходят в закрытом режиме.

Следующее судебное заседание по делу Виктории Мухаметовой запланировано на 11 октября, а заседание по делу Данила Мухаметова пройдёт уже завтра, 2 октября. Его рассматривает судья Андрей Минеев, вынесший в этом году два приговора по резонансным делам о госизмене и шпионаже в отношении двух граждан США – Ксении Карелиной (Хавана) и Эвана Гершковича.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:16 Волонтёры вместе с лесничеством высадили деревья возле Ново-Свердловской ТЭЦ
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