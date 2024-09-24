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Бывший полпред УрФО Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации
Фото: kremlin.ru/CC BY 4.0
Бывшего полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев избрали первым заместителем председателя Совета Федерации.
Его кандидатуру предложила Валентина Матвиенко. Сама Матвиенко в очередной раз переизбрана на должность председателя Совфеда. Оба решения были приняты на сегодняшнем заседании верхней палаты российского парламента.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владимира Якушева от должности полпреда УрФО.
Его кандидатуру предложила Валентина Матвиенко. Сама Матвиенко в очередной раз переизбрана на должность председателя Совфеда. Оба решения были приняты на сегодняшнем заседании верхней палаты российского парламента.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владимира Якушева от должности полпреда УрФО.
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