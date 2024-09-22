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Полпред в УрФО Владимир Якушев освобождён от должности
Фото: kremlin.ru/CC BY 4.0
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев освобождён от должности. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Путин.
Владимир Якушев находился на должности полпреда в УрФО чуть менее четырёх лет – с 9 ноября 2020 года. До него этот пост занимал Николай Цуканов. Последние три месяца Якушев совмещал должность полпреда с должностью исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России».
Кто сменит Якушева, пока неизвестно. Неофициально главным претендентом называют Артёма Жогу.
Владимир Якушев находился на должности полпреда в УрФО чуть менее четырёх лет – с 9 ноября 2020 года. До него этот пост занимал Николай Цуканов. Последние три месяца Якушев совмещал должность полпреда с должностью исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России».
Кто сменит Якушева, пока неизвестно. Неофициально главным претендентом называют Артёма Жогу.
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