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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут отпустить при обмене заключёнными
Фото: Вечерние ведомости
Приговорённого Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы за «шпионаж» журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут отпустить в рамках обмена заключёнными.
«Эван Гершкович, журналист The Wall Street Journal, которого осудили в России по статье о шпионаже, скоро будет в США», – сообщает Fox News, отрывок видео из новостного сюжета выложил журналист из Нью-Йорка Денис Чередов. В сюжете Fox News указано, что Гершкович будет в США «завтра». Учитывая разницу в часовых поясах, этим завтра фактически может оказаться уже сегодня.
Напомним, что журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, после чего его обвинили в шпионаже «по заданию ЦРУ». По версии следствия, Гершкович приезжал в Свердловскую область для того, чтобы собрать секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сам журналист это отрицал, уверяя, что приезжал ради подготовки материала об отношении уральцев к Евгению Пригожину и его ЧВК.
«Эван Гершкович, журналист The Wall Street Journal, которого осудили в России по статье о шпионаже, скоро будет в США», – сообщает Fox News, отрывок видео из новостного сюжета выложил журналист из Нью-Йорка Денис Чередов. В сюжете Fox News указано, что Гершкович будет в США «завтра». Учитывая разницу в часовых поясах, этим завтра фактически может оказаться уже сегодня.
Напомним, что журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, после чего его обвинили в шпионаже «по заданию ЦРУ». По версии следствия, Гершкович приезжал в Свердловскую область для того, чтобы собрать секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сам журналист это отрицал, уверяя, что приезжал ради подготовки материала об отношении уральцев к Евгению Пригожину и его ЧВК.
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