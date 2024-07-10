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Обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу запросили 18 лет
Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы
Американскому журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого весной прошлого года задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, запросили 18 лет лишения свободы.
По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» приезжал в Свердловскую область для того, чтобы собрать секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сам журналист свою вину отрицает, заверяя, что готовил материал об отношении уральцев к Евгению Пригожину и его ЧВК.
Ожидается, что приговор огласят сегодня в 17.00.
По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» приезжал в Свердловскую область для того, чтобы собрать секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сам журналист свою вину отрицает, заверяя, что готовил материал об отношении уральцев к Евгению Пригожину и его ЧВК.
Ожидается, что приговор огласят сегодня в 17.00.
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