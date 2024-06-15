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В Ельцин Центре пройдёт «сталинская» конференция
Фото: Вечерние Ведомости
Уже в шестнадцатый раз в Екатеринбурге пройдёт мероприятие, посвящённое одному из самых жёстких периодов в короткой истории СССР. Площадкой для Международной научной конференции «История сталинизма» традиционно станут помещения Ельцин Центра.
Работа XVI Международной научной конференции «История сталинизма» займёт три дня. Мероприятие стартанёт в пятницу, 21 июня, а завершится в понедельник, 23 июня. Между этими датами — обширная программа с докладами, обсуждениями и лекциями. В этом году тема конференции обозначена как «Советские регионы: политика, экономика, повседневность. 1930-1950-е годы». Докладчики уделят внимание тому, как жили и развивались отдельные края и города в период сталинского правления. Так, один из докладов рассмотрит последствия советской модернизации Якутии, а в другом будут изложены подробности большого террора в Тульской области.
На конференцию съедутся участники со многих российских городов и из стран ближнего зарубежья. В списке докладчиков — десятки фамилий историков, экономистов, социологов. О серьёзности и масштабности мероприятия говорит и список организаторов, среди которых Государственный архив Российской Федерации; Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный музей истории ГУЛАГа, издательство «Политическая энциклопедия».
На каждое выступление вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
Работа XVI Международной научной конференции «История сталинизма» займёт три дня. Мероприятие стартанёт в пятницу, 21 июня, а завершится в понедельник, 23 июня. Между этими датами — обширная программа с докладами, обсуждениями и лекциями. В этом году тема конференции обозначена как «Советские регионы: политика, экономика, повседневность. 1930-1950-е годы». Докладчики уделят внимание тому, как жили и развивались отдельные края и города в период сталинского правления. Так, один из докладов рассмотрит последствия советской модернизации Якутии, а в другом будут изложены подробности большого террора в Тульской области.
На конференцию съедутся участники со многих российских городов и из стран ближнего зарубежья. В списке докладчиков — десятки фамилий историков, экономистов, социологов. О серьёзности и масштабности мероприятия говорит и список организаторов, среди которых Государственный архив Российской Федерации; Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный музей истории ГУЛАГа, издательство «Политическая энциклопедия».
На каждое выступление вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
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