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На главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело за пост в телеграм-канале

10.36 Четверг, 13 июня 2024
Фото: It's My City
Главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова взывали в полицию. Сотрудница ОП №1 Ирина Осетрова позвонила Постникову и сообщила, что ему нужно явиться на в отдел из-за возбужденного дела по части 3 статьи 20.1 КоАП, более известной как «неуважение к власти».

Пост, послуживший поводом для возбуждения дела, по словам полицейской, был размещён в телеграм-канале Владислава Постникова. Других подробностей о деле неизвестно, с материалами Постников и его адвокат пока не знакомились.

Примечательно, что Владислава Постникова вновь вызывают в ОП №1 Кировского района Екатеринбурга – при том, что официальное и фактическое место жительства Постникова находится в Верх-Исетском районе, а официальное и фактическое место работы – в Ленинском. Ранее сотрудники этого же ОП №1 составляли протоколы на Постникова и учредителя «Вечерних ведомостей», ООО «Техноторг». По данным источников «Вечерних ведомостей», это может быть связано с тем, что в ОП №1 работают сотрудники, близко знакомые экс-начальнику ОИАЗ УВМД по Екатеринбургу, а ныне сотруднику областного главка МВД Антону Трошину, который был крайне недоволен публикацией в «Вечерних ведомостях» злоупотреблений сотрудников полиции, в частности, его действий по отношению к прохожим во время разгона мирной акции в марте 2022 года в Екатеринбурге.

По части 3 статьи 20.1 КоАП (примем, что полицейская по телефону не дезинформировала с номером статьи) может быть назначен штраф от 30 000 до 100 000 рублей. Скорее всего, после завершения судебного процесса нам придётся объявлять сбор, но, если вы хотите поддержать главреда или редакцию «Вечерних ведомостей», можете перевести любую сумму по этим реквизитам (карта 2200 7010 9387 2536).

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Вечерние ведомости © Вечерние ведомости

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