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После доноса депутата Альшевских на создателя сайта о Екатеринбурге возбудили дело по статье о дискредитации
Политика
Основатель портала «Уралнаш» Станислав Шминке. Фото: соцсети Станислава Шминке
Екатеринбургская полиция возбудила сразу два административных дела по статье 20.3.3 КоАП – на художника Станислава Шминке и ООО «Интеллектуальные бизнес-решения», директором которого он является.
Оба дела уже переданы в Ленинский районный суд города. Какая именно публикация вменяется в качестве правонарушения, неизвестно. В августе 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских обращался в прокуратуру для блокировки сайта «Уралнаш», основателем которого является Шминке. Тогда в ответе депутату за подписью областного прокурора Бориса Крылова было указано, что на сайте были обнаружены материалы, «направленные на дискредитацию деятельности вооружённых сил РФ».
В тот момент корреспондент «Вечерних ведомостей» нашёл на сайте лишь один материал, касающийся указанной темы – опубликованное 16 мая 2022 года заявление Шминке, в котором он осудил внешнюю политику российского руководства и заявил о перезапуске проекта «Уралнаш», приостановленного после 24 февраля. После этого на сайте возобновился выпуск материалов, однако ни один из них не касался действий российской армии, либо российско-украинских отношений.
Сам Шминке вместе с семьёй покинул Россию ещё весной 2022 года и сейчас проживает в американском городе Рино, штат Невада. По статье 20.3.3 КоАП ему могут назначить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а возглавляемому им юрлицу – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Портал «Уралнаш» позиционируется как сайт с уникальными и интересные статьями, фактами и историями о Екатеринбурге и его окрестностях. На настоящий момент сайт не заблокирован в России.
Оба дела уже переданы в Ленинский районный суд города. Какая именно публикация вменяется в качестве правонарушения, неизвестно. В августе 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских обращался в прокуратуру для блокировки сайта «Уралнаш», основателем которого является Шминке. Тогда в ответе депутату за подписью областного прокурора Бориса Крылова было указано, что на сайте были обнаружены материалы, «направленные на дискредитацию деятельности вооружённых сил РФ».
В тот момент корреспондент «Вечерних ведомостей» нашёл на сайте лишь один материал, касающийся указанной темы – опубликованное 16 мая 2022 года заявление Шминке, в котором он осудил внешнюю политику российского руководства и заявил о перезапуске проекта «Уралнаш», приостановленного после 24 февраля. После этого на сайте возобновился выпуск материалов, однако ни один из них не касался действий российской армии, либо российско-украинских отношений.
Сам Шминке вместе с семьёй покинул Россию ещё весной 2022 года и сейчас проживает в американском городе Рино, штат Невада. По статье 20.3.3 КоАП ему могут назначить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а возглавляемому им юрлицу – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Портал «Уралнаш» позиционируется как сайт с уникальными и интересные статьями, фактами и историями о Екатеринбурге и его окрестностях. На настоящий момент сайт не заблокирован в России.
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