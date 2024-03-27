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Уральскому гусару пытаются значительно увеличить срок отсидки

20.02 Четверг, 4 апреля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Тревожные вести пришли на этой неделе из «мест, не столь отдалённых» от Ярослава Ширшикова, который направлен туда на два года. Может получиться так, что выйдет на свободу уральский политтехнолог и основатель движения за возрождение в России гусарства гораздо позже.

«Прокуратура подала в Апелляционный военный суд по моему делу Представление о том, что наказание в виде двух лет колонии общего режима — это для слабаков, а Ширшиков — мужчина серьёзный, следовательно и наказание должно быть серьёзным, а именно — шесть лет колонии общего режима. Хотя мой адвокат Фёдор Фёдорович Акчермышев и говорит, что позиции у Прокуратуры слабоваты, однако работы нам с ним предстоит много», — пишет Ярослав Ширшиков из колонии.

Своё послание он заканчивает просьбой к соратникам и сочувствующим — подключиться к сбору средств на оплату адвокат: «поскольку мой бизнес, в связи с досадным недоразумением в виде моего заточения, временно приостановлен и не приносит дохода, я прошу помощи на оплату гонорара моему адвокату Ф.Ф. Акчермышеву у той части российского общества, которая считает, что на свободе я ему принесу больше пользы, нежели в застенках нашего выдающегося режима». Если в итоге сборов на Тинькофф-карте, привязанной к телефону +7 912-61-55-430, образуется излишек средств, Ярослав Ширшиков обязуется перевести его в Фонд Ройзмана на добрые дела.

Напомним, Ярослава Ширшикова признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к двум годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты сроком на два года. Преступление «уральского гусара» заключалось в посте телеграм-канала, где он отреагировал на смерть Максима Фомина (Владлена Татарского).



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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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13:07 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела обвиняемого сожжении четырёх человек
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12:15 Свердловские дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте
11:44 «УГМК-Застройщик» получил 4,5 миллиарда рублей от Сбера на строительство первой очереди ЖК «Никольский»
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