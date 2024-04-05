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В Свердловской области на воинский учет поставили 920 бывших мигрантов
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2024 году 920 бывших мигрантов встали на воинский учёт. Свыше 130 убыли для прохождения военной службы по призыву и по контракту. Об этом рассказывает URA.RU.
В Екатеринбурге с начала года военные следователи выявили 670 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.
Военные следователи совместно с полицией в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче и Сухом Логе продолжают серию рейдов по проверке людей с приобретенным гражданством.
Накануне проверки проходили в организациях и торговых точках Ленинского и Верх-Исетского районов, а также у здания областного ГИБДД на улице Чкалова, где бывшие мигранты стоя в огромной очереди на замену прав.
В Екатеринбурге с начала года военные следователи выявили 670 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.
Военные следователи совместно с полицией в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче и Сухом Логе продолжают серию рейдов по проверке людей с приобретенным гражданством.
Накануне проверки проходили в организациях и торговых точках Ленинского и Верх-Исетского районов, а также у здания областного ГИБДД на улице Чкалова, где бывшие мигранты стоя в огромной очереди на замену прав.
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