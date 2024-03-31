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В Екатеринбурге силовики искали мигрантов, не вставших на воинский учет
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Силовики провели масштабный рейд в Екатеринбурге, в ходе которого бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, но не вставшим на воинский учет, были вручены повестки в военкомат. Всего было выявлено 14 таких граждан. Рейд прошел в организациях и торговых точках Ленинского и Верх-Исетского районов. Сообщило издание URA.RU.
С начала 2024 года в Екатеринбурге уже поставили на воинский учет более 670 бывших мигрантов. Ведомство отметило, что работа по данному направлению проводится системно и на постоянной основе.
Напомним, что повестки в военкомат начали раздавать мигрантам, стоящим в огромной очереди на замену прав в Екатеринбурге.
С начала 2024 года в Екатеринбурге уже поставили на воинский учет более 670 бывших мигрантов. Ведомство отметило, что работа по данному направлению проводится системно и на постоянной основе.
Напомним, что повестки в военкомат начали раздавать мигрантам, стоящим в огромной очереди на замену прав в Екатеринбурге.
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