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Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам лишения свободы
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к двум годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты сроком на два года.
Его взяли под стражу в зале суда. Сразу же после суда Ширшикова намерены этапировать в екатеринбургское СИЗО-1 на Репина, об этом корреспонденту «Вечерних ведомостей» сообщил судья.
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в его телеграм-канале «Гусарская бравада» о гибели военкора Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский. После этого Ярославу Ширшикову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма посредством сети Интернет».
В ходе следствия первоначальная экспертиза Минюста пришла к выводу, что в словах Ширшикова не содержится оправдания терроризма, однако после этого ФСБ заказала ещё одну экспертизу – её сделала эксперт УФСБ по Свердловской области Светлана Мочалова, которая уже усмотрела признаки оправдания терроризма.
Его взяли под стражу в зале суда. Сразу же после суда Ширшикова намерены этапировать в екатеринбургское СИЗО-1 на Репина, об этом корреспонденту «Вечерних ведомостей» сообщил судья.
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в его телеграм-канале «Гусарская бравада» о гибели военкора Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский. После этого Ярославу Ширшикову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма посредством сети Интернет».
В ходе следствия первоначальная экспертиза Минюста пришла к выводу, что в словах Ширшикова не содержится оправдания терроризма, однако после этого ФСБ заказала ещё одну экспертизу – её сделала эксперт УФСБ по Свердловской области Светлана Мочалова, которая уже усмотрела признаки оправдания терроризма.
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