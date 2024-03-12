Возрастное ограничение 18+
Волна «художественных» обысков задела экс-организаторшу «Длинных историй Екатеринбурга»
Фото: Валерий Леденев / CC BY-SA 2.0
По стране продолжает катиться волна допросов молодых художников и обысков их домов. Задела она и Наилю Аллахвердиеву, которая сейчас в Перми, но хорошо известна былой арт-деятельностью в Екатеринбурге.
Художница Наиля Аллахвердиева, будучи выпускницей УрГУ, прежде всего была известна интересующимся культурой екатеринбуржцам как куратор выставок и организатор художественных акций. Так, в том числе благодаря её усилиям скучные, серые бетонные Екатеринбурга превращались много лет в подобие полотен для художников, участников фестиваля уличного искусства «Длинные истории Екатеринбурга».
Позже Наиля Аллахвердиева была приглашена на должность арт-директора Пермского музея современного искусства PERMM и предложение это приняла. Екатеринбурге же до сих пор славится некоторыми арт-объектами, к продвижению которых она имела непосредственное отношение. Так, Наиля Аллахвердиева вместе с Арсением Сергеевым курировали «Памятник клавиатуре», установленный на берегу Исети в 2005 году и ставший одной из «визитных карточек» уральской столицы.
Ни эти, ни другие культурные заслуги Наили Аллахвердиевой не помешали ей стать «свидетелем» в деле о некоем художнике, чьё имя силовики зачем-то скрывают, хотя мало кто сомневается, что подразумевается Пётр Верзилов*, активист и акционист. Сам Пётр недосягаем сейчас для российских силовиков, так что они уже который день подряд «кошмарят» не успевших разъехаться по менее опасным странам художников, прибегая к этой удивительной практике — обыскам у многочисленных «свидетелей». Что надеялись найти у Наили Аллахвердиевой и какое она отношение имеет к Верзилову, остаётся неизвестным.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Художница Наиля Аллахвердиева, будучи выпускницей УрГУ, прежде всего была известна интересующимся культурой екатеринбуржцам как куратор выставок и организатор художественных акций. Так, в том числе благодаря её усилиям скучные, серые бетонные Екатеринбурга превращались много лет в подобие полотен для художников, участников фестиваля уличного искусства «Длинные истории Екатеринбурга».
Позже Наиля Аллахвердиева была приглашена на должность арт-директора Пермского музея современного искусства PERMM и предложение это приняла. Екатеринбурге же до сих пор славится некоторыми арт-объектами, к продвижению которых она имела непосредственное отношение. Так, Наиля Аллахвердиева вместе с Арсением Сергеевым курировали «Памятник клавиатуре», установленный на берегу Исети в 2005 году и ставший одной из «визитных карточек» уральской столицы.
Ни эти, ни другие культурные заслуги Наили Аллахвердиевой не помешали ей стать «свидетелем» в деле о некоем художнике, чьё имя силовики зачем-то скрывают, хотя мало кто сомневается, что подразумевается Пётр Верзилов*, активист и акционист. Сам Пётр недосягаем сейчас для российских силовиков, так что они уже который день подряд «кошмарят» не успевших разъехаться по менее опасным странам художников, прибегая к этой удивительной практике — обыскам у многочисленных «свидетелей». Что надеялись найти у Наили Аллахвердиевой и какое она отношение имеет к Верзилову, остаётся неизвестным.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге закрасили стрит-арт в «Городке чекистов»
09 марта 2024
09 марта 2024