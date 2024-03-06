Председателем в новом созыве общественной палаты Екатеринбурга вновь будет Яков Силин

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Яков Силин вновь стал председателем общественной палаты Екатеринбурга. Кандидатуру Силина сегодня единогласно утвердили члены нового созыва этого органа. Других кандидатур на голосование выставлено не было.Сегодня же избрали четырёх его заместителей (ранее их было три). Ими стали экс-вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, экс-сотрудник КГБ СССР, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов, бывший министр промышленности Свердловской области, а ныне гендиректор «Корпорации развития Среднего Урала» Анрей Мисюра и гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.Новый, VII созыв общественной палаты Екатеринбурга был сформирован в начале этого года. Из 33 его участников 20 были в прошлом созыве, 13 — новички. В новый созыв, в частности, не попали бывший вице-мэр, проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин и известная своими антикоррупционными расследованиями общественница Екатерина Петрова (сказала «Вечерним ведомостям», что не подавала заявление на включение в новый состав, потому что не видела в этом смысла).Общественная палата Екатеринбурга формируется по следующему принципу: 11 её членов назначает глава Екатеринбурга, 11 — гордума, оставшихся 11 избирают уже сами члены общественной палаты. Срок полномочий одного созыва — три года.