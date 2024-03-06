Возрастное ограничение 18+

Председателем в новом созыве общественной палаты Екатеринбурга вновь будет Яков Силин

16.33 Понедельник, 11 марта 2024
Фото: Вечерние ведомости
Яков Силин вновь стал председателем общественной палаты Екатеринбурга. Кандидатуру Силина сегодня единогласно утвердили члены нового созыва этого органа. Других кандидатур на голосование выставлено не было.

Сегодня же избрали четырёх его заместителей (ранее их было три). Ими стали экс-вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, экс-сотрудник КГБ СССР, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов, бывший министр промышленности Свердловской области, а ныне гендиректор «Корпорации развития Среднего Урала» Анрей Мисюра и гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Новый, VII созыв общественной палаты Екатеринбурга был сформирован в начале этого года. Из 33 его участников 20 были в прошлом созыве, 13 — новички. В новый созыв, в частности, не попали бывший вице-мэр, проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин и известная своими антикоррупционными расследованиями общественница Екатерина Петрова (сказала «Вечерним ведомостям», что не подавала заявление на включение в новый состав, потому что не видела в этом смысла).

Общественная палата Екатеринбурга формируется по следующему принципу: 11 её членов назначает глава Екатеринбурга, 11 — гордума, оставшихся 11 избирают уже сами члены общественной палаты. Срок полномочий одного созыва — три года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Кассационный суд постановил ещё раз рассмотреть дело о законности крематория на юге Екатеринбурга
06 марта 2024
Свердловский областной суд отказал осуждённому за взятку экс-банкиру в досрочном снятии судимости
05 марта 2024
В столице Урала вынесли приговор банде вымогателей
05 марта 2024
Свердловский Роспотребнадзор опроверг вспышку кори в УрФУ
11 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге

Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:33 Пьяный лихач из Первоуральска устроил догонялки с постовыми
21:06 Полумиллионный штраф получил екатеринбуржец за попытку пронести в самолёт деньги
20:21 Совершённое семь лет назад в Екатеринбурге убийство не осталось безнаказанным
19:29 В Староуткинске жертвой ДТП стала сова
19:07 Лишённого прав тракториста сняли с трактора в селе Городище
18:35 УрФУ вошёл в тройку лидеров в рейтингах российских вузов
17:56 Рисовавших экстремистскую символику в Екатеринбурге вандалов отправили в изолятор
17:31 У двоих пострадавших ДТП в Богдановичском районе тяжёлые травмы
17:26 Правительству РФ предложили существенно повысить пособия по уходу за инвалидами и престарелыми
17:05 В Свердловской области пассажиры двух вагонов «Ласточки» остались без отопления
16:37 В Североуральске прокуратура помогла трудоустроиться мужчине с инвалидностью третьей группы
16:33 Председателем в новом созыве общественной палаты Екатеринбурга вновь будет Яков Силин
16:04 На два дня дистанта перейдут екатеринбургские школы ради подготовки к выборам
15:33 Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Богдановичском районе
14:55 В Екатеринбурге более, чем в два раза, вырос спрос на аренду машиномест
14:09 На здании под знаменитой надписью Тимофея Ради в Екатеринбурге появился баннер
13:26 Свердловский Роспотребнадзор опроверг вспышку кори в УрФУ
12:48 Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции свердловского губернатора
12:23 В ДТП в Кушвинском районе серьёзно пострадал десятилетний ребёнок
11:48 Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»
11:16 Екатеринбурженку наказали тремя годами лишения свободы за продажу алкоголя с метанолом
10:35 В Нижнем Тагиле выяснение отношений у подростков закончилось дракой
10:07 Четыре человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом
09:34 Синоптики предупреждают о морозах в Свердловской области
20:02 Совете неравнодушных обсудит во вторник перспективы нестационарных торговых объектов Екатеринбурга
18:12 Полиция изъяла 9 кустов конопли у жителя Дегтярска
Все новости Свердловской области
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
Все новости России и мира
21:33 Пьяный лихач из Первоуральска устроил догонялки с постовыми
21:06 Полумиллионный штраф получил екатеринбуржец за попытку пронести в самолёт деньги
20:21 Совершённое семь лет назад в Екатеринбурге убийство не осталось безнаказанным
19:29 В Староуткинске жертвой ДТП стала сова
19:07 Лишённого прав тракториста сняли с трактора в селе Городище
18:35 УрФУ вошёл в тройку лидеров в рейтингах российских вузов
17:56 Рисовавших экстремистскую символику в Екатеринбурге вандалов отправили в изолятор
17:31 У двоих пострадавших ДТП в Богдановичском районе тяжёлые травмы
17:26 Правительству РФ предложили существенно повысить пособия по уходу за инвалидами и престарелыми
17:05 В Свердловской области пассажиры двух вагонов «Ласточки» остались без отопления
16:37 В Североуральске прокуратура помогла трудоустроиться мужчине с инвалидностью третьей группы
16:33 Председателем в новом созыве общественной палаты Екатеринбурга вновь будет Яков Силин
16:04 На два дня дистанта перейдут екатеринбургские школы ради подготовки к выборам
15:33 Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Богдановичском районе
15:00 Ученые Пермского политеха разработали полимерный гель, повышающий эффективность добычи нефти
14:58 В Прикамье продолжается акция Росреестра «Марафон консультаций»
14:55 В Екатеринбурге более, чем в два раза, вырос спрос на аренду машиномест
14:09 На здании под знаменитой надписью Тимофея Ради в Екатеринбурге появился баннер
13:26 Свердловский Роспотребнадзор опроверг вспышку кори в УрФУ
12:48 Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции свердловского губернатора
12:23 В ДТП в Кушвинском районе серьёзно пострадал десятилетний ребёнок
11:48 Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»
11:16 Екатеринбурженку наказали тремя годами лишения свободы за продажу алкоголя с метанолом
10:35 В Нижнем Тагиле выяснение отношений у подростков закончилось дракой
10:29 Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда
10:07 Четыре человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK