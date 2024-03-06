Возрастное ограничение 18+
Председателем в новом созыве общественной палаты Екатеринбурга вновь будет Яков Силин
Фото: Вечерние ведомости
Яков Силин вновь стал председателем общественной палаты Екатеринбурга. Кандидатуру Силина сегодня единогласно утвердили члены нового созыва этого органа. Других кандидатур на голосование выставлено не было.
Сегодня же избрали четырёх его заместителей (ранее их было три). Ими стали экс-вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, экс-сотрудник КГБ СССР, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов, бывший министр промышленности Свердловской области, а ныне гендиректор «Корпорации развития Среднего Урала» Анрей Мисюра и гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Новый, VII созыв общественной палаты Екатеринбурга был сформирован в начале этого года. Из 33 его участников 20 были в прошлом созыве, 13 — новички. В новый созыв, в частности, не попали бывший вице-мэр, проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин и известная своими антикоррупционными расследованиями общественница Екатерина Петрова (сказала «Вечерним ведомостям», что не подавала заявление на включение в новый состав, потому что не видела в этом смысла).
Общественная палата Екатеринбурга формируется по следующему принципу: 11 её членов назначает глава Екатеринбурга, 11 — гордума, оставшихся 11 избирают уже сами члены общественной палаты. Срок полномочий одного созыва — три года.
Сегодня же избрали четырёх его заместителей (ранее их было три). Ими стали экс-вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, экс-сотрудник КГБ СССР, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов, бывший министр промышленности Свердловской области, а ныне гендиректор «Корпорации развития Среднего Урала» Анрей Мисюра и гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Новый, VII созыв общественной палаты Екатеринбурга был сформирован в начале этого года. Из 33 его участников 20 были в прошлом созыве, 13 — новички. В новый созыв, в частности, не попали бывший вице-мэр, проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин и известная своими антикоррупционными расследованиями общественница Екатерина Петрова (сказала «Вечерним ведомостям», что не подавала заявление на включение в новый состав, потому что не видела в этом смысла).
Общественная палата Екатеринбурга формируется по следующему принципу: 11 её членов назначает глава Екатеринбурга, 11 — гордума, оставшихся 11 избирают уже сами члены общественной палаты. Срок полномочий одного созыва — три года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Кассационный суд постановил ещё раз рассмотреть дело о законности крематория на юге Екатеринбурга
06 марта 2024
06 марта 2024
Свердловский областной суд отказал осуждённому за взятку экс-банкиру в досрочном снятии судимости
05 марта 2024
05 марта 2024
В столице Урала вынесли приговор банде вымогателей
05 марта 2024
05 марта 2024