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В центре Екатеринбурга задержали трех человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полицейские в Екатеринбурге задержали дочь и мать – Нику и Лару, у которых брат и сын погиб в зоне боевых действий в 2022 году, а отец и муж является мобилизованным.
Полицейские удерживали Нику и Лару в отделе полиции №5 в Екатеринбурге. При этом Ника сообщила корреспонденту Вечерних ведомостей, что полицейские отвечали на все ее вопросы выражением «я не знаю». Позже женщин всё же отпустили без протокола.
Ника и Лара собирались возложить цветы на Плотинке к мемориалу возле рисунка Цоя в переходе. Однако сотрудники полиции начали говорить им, что в других странах (Германии и фашисткОй США (стилистика сохранена) при попытке возложить цветы, их бы уже расстреляли.
Ника не спорила с полицейскими и сказала, что поедет в участок с ними, однако попросила отпустить ее маму – Лару. Однако полицейские ринулись и за ней.
У Лары в 2022 году сын погиб в зоне боевых действий, он был выпускником военного вуза. А ее муж, отец Ники, также сейчас находится в зоне боевых действий, несмотря на достижение предельного возраста службы. Он мобилизованный.
Также была задержана еще одна девушка. Информации о ней, пока нет.
Полицейские удерживали Нику и Лару в отделе полиции №5 в Екатеринбурге. При этом Ника сообщила корреспонденту Вечерних ведомостей, что полицейские отвечали на все ее вопросы выражением «я не знаю». Позже женщин всё же отпустили без протокола.
Ника и Лара собирались возложить цветы на Плотинке к мемориалу возле рисунка Цоя в переходе. Однако сотрудники полиции начали говорить им, что в других странах (Германии и фашисткОй США (стилистика сохранена) при попытке возложить цветы, их бы уже расстреляли.
Ника не спорила с полицейскими и сказала, что поедет в участок с ними, однако попросила отпустить ее маму – Лару. Однако полицейские ринулись и за ней.
У Лары в 2022 году сын погиб в зоне боевых действий, он был выпускником военного вуза. А ее муж, отец Ники, также сейчас находится в зоне боевых действий, несмотря на достижение предельного возраста службы. Он мобилизованный.
Также была задержана еще одна девушка. Информации о ней, пока нет.
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