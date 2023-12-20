В Екатеринбурге ищут двух подростков 14 и 16 лет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут двух подростков: 14-летнего Жахонгира Рузиева, пропавшего 21 декабря, и 16-летнюю Валерию Сазонову, в последний раз выходившую на связь с родными 23 декабря.Ориентировки на молодых людей опубликовал поисковый отряд «Прорыв».Рузиев Жахонгир ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-карими глазами и чёрными волосами. В день пропажи был одет в чёрный кожаный пуховик, чёрную толстовку с капюшоном, чёрные штаны и серые кроссовки.Валерия Сазонова ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и русыми волосами. Была одета в тёмно-синюю куртку с капюшоном и рисунком «белые звёздочки», голубую вязаную шапку с помпоном, чёрные полуботинки. С собой у неё был рюкзак серо-голубого цвета.Розыском юноши занимается отдел полиции №14 (звонить можно по номеру 8 (343)356-42-14), девушку ищут полицейские из ОП №6 (8 (343) 356-42-06). Также все, кто имеют какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетних, могут звонить по номеру 112.