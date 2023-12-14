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Вооружённые люди вломились на политическое мероприятие в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Вечерние Ведомости / t.me/ve4ved
Молодёжному проекту «Пространство Политика» помешали подвести итоги года. В лофт «Соль», где проводилось мероприятие, вломились вооружённые люди, представившиеся сотрудниками Министерства внутренних дел.
Свой незваный визит люди в камуфляжной форме и в масках объяснили необходимостью проверить личности собравшихся, среди которых, якобы, имеются «мошенники и люди в розыске». Действительно, вооружённые «гости» устроили проверку, не выпуская никого из помещений и заводя каждого из собравшихся в отдельное помещение для «беседы».
Как удалось выяснить адвокату Георгию Краснову, в «Соли» представители силовых структур искали Дарью Сергееву. Эта молодая учительница стала фигуранткой уголовного дела о повторной дискредитации российских вооружённых сил. И хоть девушки, судя по всему, нет на территории России, её почему-то решили поискать на территории екатеринбургского лофта, причём, даже среди присутствующих мужского пола.
Проект «Пространство Политика» — это сеть молодёжных гражданских инициатив, направленных на развитие культуры диалога, демократических ценностей и плюрализма мнений. Он работает в разных городах России, а в Екатеринбурге первые мероприятия проекта прошли осенью 2021 года, причём с самого начала встретили препятствия со стороны властей.
Свой незваный визит люди в камуфляжной форме и в масках объяснили необходимостью проверить личности собравшихся, среди которых, якобы, имеются «мошенники и люди в розыске». Действительно, вооружённые «гости» устроили проверку, не выпуская никого из помещений и заводя каждого из собравшихся в отдельное помещение для «беседы».
Как удалось выяснить адвокату Георгию Краснову, в «Соли» представители силовых структур искали Дарью Сергееву. Эта молодая учительница стала фигуранткой уголовного дела о повторной дискредитации российских вооружённых сил. И хоть девушки, судя по всему, нет на территории России, её почему-то решили поискать на территории екатеринбургского лофта, причём, даже среди присутствующих мужского пола.
Проект «Пространство Политика» — это сеть молодёжных гражданских инициатив, направленных на развитие культуры диалога, демократических ценностей и плюрализма мнений. Он работает в разных городах России, а в Екатеринбурге первые мероприятия проекта прошли осенью 2021 года, причём с самого начала встретили препятствия со стороны властей.
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