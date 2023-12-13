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«Яблоко» приглашает екатеринбуржцев написать письма политзекам
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В последние недели года российская партия «Яблоко» проведёт по стране вечера написания писем политическим заключенным. Ставшее уже традиционным мероприятие в Екатеринбурге пройдёт в воскресенье, 25 декабря, в новом офисе партии.
В Екатеринбурге офис партии «Яблоко» размещается теперь на улице Мамина-Сибиряка, на третьем этаже здания №85 (это высотка института «Уралгипроруда» за Харитоновским парком). Собравшимся здесь в воскресенье екатеринбуржцам предложат либо подписать новогодние открытки, либо написать развёрнутые письма со словами поддержки людям, которые отбывают различные срока лишения свободы по политическим причинам. Корреспонденцию политзекам передадут правозащитники. Подобные акции уже прошли в Москве и Уфе, а до конца недели запланированы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и других городах страны.
Чтобы присоединиться к акции в поддержку политзеков, не обязательно приходить в офис партии. На официальном сайте «Яблока» приведена подробная инструкция о том, как написать письмо в тюрьму самостоятельно.
В Екатеринбурге офис партии «Яблоко» размещается теперь на улице Мамина-Сибиряка, на третьем этаже здания №85 (это высотка института «Уралгипроруда» за Харитоновским парком). Собравшимся здесь в воскресенье екатеринбуржцам предложат либо подписать новогодние открытки, либо написать развёрнутые письма со словами поддержки людям, которые отбывают различные срока лишения свободы по политическим причинам. Корреспонденцию политзекам передадут правозащитники. Подобные акции уже прошли в Москве и Уфе, а до конца недели запланированы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и других городах страны.
Чтобы присоединиться к акции в поддержку политзеков, не обязательно приходить в офис партии. На официальном сайте «Яблока» приведена подробная инструкция о том, как написать письмо в тюрьму самостоятельно.
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