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Один из лидеров Перестройки станет героем экскурсии по Музею Бориса Ельцина
Фото: Вечерние Ведомости
О первом мэре Ленинграда Анатолии Собчаке предлагают вспомнить в Ельцин Центре. Для этого ему посвятят завтрашнюю экскурсию по экспонатам Музея первого президента России.
Экскурсия об Анатолии Собчаке входит в популярный музейный цикл «Люди в обстоятельствах», героями которого становятся видные политические деятели пост-советской России. Собчак был соратником Бориса Ельцина и одним из столпов Перестройки. Многие пророчили ему президентский пост, но в итоге петербургский демократ не стал даже баллотироваться на высший государственный пост. Причины, по которым он принял такое решение, станут одной из тем рассказа экскурсовода Артёма Бардина, научного сотрудника Музея Бориса Ельцина. Расскажет он о попытках Собчака стать депутатом Госдумы, о его взаимоотношениях с двумя российскими президентами.
Экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах» об Анатолии Собчаке состоится в субботу, 9 декабря. Начало её — в 14:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте Ельцин Центра.
Экскурсия об Анатолии Собчаке входит в популярный музейный цикл «Люди в обстоятельствах», героями которого становятся видные политические деятели пост-советской России. Собчак был соратником Бориса Ельцина и одним из столпов Перестройки. Многие пророчили ему президентский пост, но в итоге петербургский демократ не стал даже баллотироваться на высший государственный пост. Причины, по которым он принял такое решение, станут одной из тем рассказа экскурсовода Артёма Бардина, научного сотрудника Музея Бориса Ельцина. Расскажет он о попытках Собчака стать депутатом Госдумы, о его взаимоотношениях с двумя российскими президентами.
Экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах» об Анатолии Собчаке состоится в субботу, 9 декабря. Начало её — в 14:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте Ельцин Центра.
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