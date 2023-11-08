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Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН

21.07 Вторник, 14 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Тревожная ситуация со студентом четвёртого курса департамента металлургии и металловедения Института новых материалов и технологий Уральского федерального университета заставила наших коллег-журналистов из «Европейско-Азиатских новостей» обратиться с открытым письмом. Обращение адресовано полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе, Министру науки и высшего образования Российской Федерации, а также Свердловскому губернатору.

В письме журналисты «ЕАН» просят указанных высокопоставленных чиновников обратить внимание на судьбу 25-летнего Ишангулы Ярашгулыева, который ради получения высшего образования приехал в Екатеринбург из Туркменистана, но из-за ошибки международного отдела университета не получил вовремя продление визы. Вместо этого он получил угрозу депортации, судебные тяжбы с оказавшейся столь нерадушной «альма матер», унижение и анонимные угрозы в соцсетях. Даже после решения суда, согласно которому вуз должен был исправить ситуацию с визой для Ишангулы Ярашгулыева, проблемы для студента продолжаются. Фактически, ему не дают закончить образование и достойно выпуститься.

«Как отмечают представители студента, на него начали оказывать давление в самом вузе: в департаменте металлургии и металловедения преподаватели кулуарно, но напрямую заявили, что отчислят Ярашгулыева за академическую неуспеваемость. По некоторым данным, уже был подготовлен проект приказа ректора вуза В.А. Кокшарова об отчислении, однако широкий общественный резонанс, в том числе тот факт, что к ситуации подключилось возглавляемое Валерием Николаевичем Фальковым Министерство науки и высшего образования РФ, сроки пересдачи задолженностей Ярашгулыева были продлены. Однако, по словам представителей студента, ряд преподавателей, которые могли бы принять у студента несданные экзамены, под различными предлогами избегают встреч с ним, чем препятствуют ликвидации академических задолженностей», — в частности говорится в открытом письме.

В этом же обращении журналисты «ЕАН» обвиняют руководство УрФУ в нарушении российского закона СМИ, выражающемся в непредоставлении информации по журналистским запросам. В связи с этим, говорится в открытом письме, редакция обратилась в прокуратуру Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:43 Пёс Рыжий оказался в екатеринбургской ветклинике с ножевой раной
19:20 Суд смягчил приговор по делу высокопоставленных свердловских силовиков, попавшихся на взятке
19:08 Река Тагил стала ловушкой для дальнобойщиков
18:26 «Случайного» убийцу женщины задержали в Ревде
17:37 Второго подозреваемого в шантаже первоуральца задержали
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