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Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Тревожная ситуация со студентом четвёртого курса департамента металлургии и металловедения Института новых материалов и технологий Уральского федерального университета заставила наших коллег-журналистов из «Европейско-Азиатских новостей» обратиться с открытым письмом. Обращение адресовано полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе, Министру науки и высшего образования Российской Федерации, а также Свердловскому губернатору.
В письме журналисты «ЕАН» просят указанных высокопоставленных чиновников обратить внимание на судьбу 25-летнего Ишангулы Ярашгулыева, который ради получения высшего образования приехал в Екатеринбург из Туркменистана, но из-за ошибки международного отдела университета не получил вовремя продление визы. Вместо этого он получил угрозу депортации, судебные тяжбы с оказавшейся столь нерадушной «альма матер», унижение и анонимные угрозы в соцсетях. Даже после решения суда, согласно которому вуз должен был исправить ситуацию с визой для Ишангулы Ярашгулыева, проблемы для студента продолжаются. Фактически, ему не дают закончить образование и достойно выпуститься.
«Как отмечают представители студента, на него начали оказывать давление в самом вузе: в департаменте металлургии и металловедения преподаватели кулуарно, но напрямую заявили, что отчислят Ярашгулыева за академическую неуспеваемость. По некоторым данным, уже был подготовлен проект приказа ректора вуза В.А. Кокшарова об отчислении, однако широкий общественный резонанс, в том числе тот факт, что к ситуации подключилось возглавляемое Валерием Николаевичем Фальковым Министерство науки и высшего образования РФ, сроки пересдачи задолженностей Ярашгулыева были продлены. Однако, по словам представителей студента, ряд преподавателей, которые могли бы принять у студента несданные экзамены, под различными предлогами избегают встреч с ним, чем препятствуют ликвидации академических задолженностей», — в частности говорится в открытом письме.
В этом же обращении журналисты «ЕАН» обвиняют руководство УрФУ в нарушении российского закона СМИ, выражающемся в непредоставлении информации по журналистским запросам. В связи с этим, говорится в открытом письме, редакция обратилась в прокуратуру Свердловской области.
В письме журналисты «ЕАН» просят указанных высокопоставленных чиновников обратить внимание на судьбу 25-летнего Ишангулы Ярашгулыева, который ради получения высшего образования приехал в Екатеринбург из Туркменистана, но из-за ошибки международного отдела университета не получил вовремя продление визы. Вместо этого он получил угрозу депортации, судебные тяжбы с оказавшейся столь нерадушной «альма матер», унижение и анонимные угрозы в соцсетях. Даже после решения суда, согласно которому вуз должен был исправить ситуацию с визой для Ишангулы Ярашгулыева, проблемы для студента продолжаются. Фактически, ему не дают закончить образование и достойно выпуститься.
«Как отмечают представители студента, на него начали оказывать давление в самом вузе: в департаменте металлургии и металловедения преподаватели кулуарно, но напрямую заявили, что отчислят Ярашгулыева за академическую неуспеваемость. По некоторым данным, уже был подготовлен проект приказа ректора вуза В.А. Кокшарова об отчислении, однако широкий общественный резонанс, в том числе тот факт, что к ситуации подключилось возглавляемое Валерием Николаевичем Фальковым Министерство науки и высшего образования РФ, сроки пересдачи задолженностей Ярашгулыева были продлены. Однако, по словам представителей студента, ряд преподавателей, которые могли бы принять у студента несданные экзамены, под различными предлогами избегают встреч с ним, чем препятствуют ликвидации академических задолженностей», — в частности говорится в открытом письме.
В этом же обращении журналисты «ЕАН» обвиняют руководство УрФУ в нарушении российского закона СМИ, выражающемся в непредоставлении информации по журналистским запросам. В связи с этим, говорится в открытом письме, редакция обратилась в прокуратуру Свердловской области.
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