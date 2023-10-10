Возрастное ограничение 18+
Председателем гордумы Екатеринбурга назначили Анну Гурарий
Фото: Анна Гурарий / vk.com
Депутаты нового созыва Екатеринбургской городской думы наконец определились с председателем. Спикером гордумы впервые стала женщина – Анна Гурарий.
За кандидатуру директора департамента политологии и социологии УрФУ Анну Гурарий проголосовали все 30 присутствующих на заседании депутатов.
Отметим, что спикера гордумы сегодня выбирали на внеочередном заседании. Выбор председателя был единственным вопросом в повестке. На предыдущих двух заседаниях депутаты ЕГД снимали вопрос по выбору спикера с повестки.
За кандидатуру директора департамента политологии и социологии УрФУ Анну Гурарий проголосовали все 30 присутствующих на заседании депутатов.
Отметим, что спикера гордумы сегодня выбирали на внеочередном заседании. Выбор председателя был единственным вопросом в повестке. На предыдущих двух заседаниях депутаты ЕГД снимали вопрос по выбору спикера с повестки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Председатель гордумы Екатеринбурга вновь не выбран
10 октября 2023
10 октября 2023
Владислав Пинаев переназначен на должность мэра Нижнего Тагила
11 октября 2023
11 октября 2023
Суд оправдал студента УрФУ, которого хотели выдворить из России
09 октября 2023
09 октября 2023