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Председателем гордумы Екатеринбурга назначили Анну Гурарий

10.30 Пятница, 13 октября 2023
Фото: Анна Гурарий / vk.com
Депутаты нового созыва Екатеринбургской городской думы наконец определились с председателем. Спикером гордумы впервые стала женщина – Анна Гурарий.

За кандидатуру директора департамента политологии и социологии УрФУ Анну Гурарий проголосовали все 30 присутствующих на заседании депутатов.

Отметим, что спикера гордумы сегодня выбирали на внеочередном заседании. Выбор председателя был единственным вопросом в повестке. На предыдущих двух заседаниях депутаты ЕГД снимали вопрос по выбору спикера с повестки.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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