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Председатель гордумы Екатеринбурга вновь не выбран
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня проводится второе заседание восьмого созыва городской думы. Ожидалось, что в этот раз будет выбран председатель ЕГД. Однако избрание снова перенесли.
Предложение о переносе избрания председателя городской думы поступило от руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Вихарева.
32 депутата гордумы проголосовали за принятие такого предложения, один высказался против.
Напомним, что первое заседание нового созыва Екатеринбургской гордумы проходило 19 сентября. Тогда Вихарев тоже предложил перенести избрание председателя думы. Зато были выбраны заместители председателя – Михаил Матвеев и Илья Бондарев.
Предложение о переносе избрания председателя городской думы поступило от руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Вихарева.
«Фракция партии "Единая Россия" в Екатеринбургской городской думе решила перенести рассмотрение вопроса об избрании председателя ЕГД на следующее заседание»,
– заявил Вихарев.
32 депутата гордумы проголосовали за принятие такого предложения, один высказался против.
Напомним, что первое заседание нового созыва Екатеринбургской гордумы проходило 19 сентября. Тогда Вихарев тоже предложил перенести избрание председателя думы. Зато были выбраны заместители председателя – Михаил Матвеев и Илья Бондарев.
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