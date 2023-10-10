Возрастное ограничение 18+
Депутаты гордумы Екатеринбурга избрали председателей постоянных комиссий
Скриншот трансляции / екатеринбург.рф
Депутаты нового созыва Екатеринбургской городской думы на сегодняшнем заседании отказались выбирать спикера, но утвердили персональный состав и избрали председателей постоянных думских комиссий.
Всем комиссии гордумы восьмого созыва возглавили депутаты от «Единой России»: Елена Бондаренко (комиссия по бюджету), Игорь Володин (по безопасности), Артур Зиганшин (по экономическому развитию), Станислав Киселев (по соцзащите и здравоохранению), Александр Колесников (по городскому хозяйству), Владислав Овчинников (по образованию и молодёжной политике), Дмитрий Сергин (по местному самоуправлению) и Алексей Шестаков (по муниципальной собственности).
Отметим, что в предыдущем созыве гордумы три комиссии из восьми возглавляли депутаты от «Справедливой России», а еще одну – депутат от «Яблока». Впрочем, некоторые «справедливороссы» избрались в новую думу уже от «ЕР», и один из них (Александр Колесников) снова стал председателем комиссии.
Всем комиссии гордумы восьмого созыва возглавили депутаты от «Единой России»: Елена Бондаренко (комиссия по бюджету), Игорь Володин (по безопасности), Артур Зиганшин (по экономическому развитию), Станислав Киселев (по соцзащите и здравоохранению), Александр Колесников (по городскому хозяйству), Владислав Овчинников (по образованию и молодёжной политике), Дмитрий Сергин (по местному самоуправлению) и Алексей Шестаков (по муниципальной собственности).
Отметим, что в предыдущем созыве гордумы три комиссии из восьми возглавляли депутаты от «Справедливой России», а еще одну – депутат от «Яблока». Впрочем, некоторые «справедливороссы» избрались в новую думу уже от «ЕР», и один из них (Александр Колесников) снова стал председателем комиссии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Председатель гордумы Екатеринбурга вновь не выбран
10 октября 2023
10 октября 2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением первоклассников екатеринбургского лицея
08 октября 2023
08 октября 2023