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В Ельцин Центре вспомнят обстрел Белого дома
Фрагмент афиши экскурсии
К тридцатилетию октябрьских событий в Москве в Ельцин Центре подготовили экскурсию. Она пройдёт в субботу, 7 октября, сразу на двух этажах высотного здания.
Экскурсия под названием «Октябрь-93. Огонь и дым Белого дома» посвящена короткой, но кровавой гражданской войне, развернувшейся на столичных улицах. С одной стороны в ней участвовали сторонники демократических реформ, с другой — оппозиционный президенту Верховный Совет и пёстрая толпа из националистов, коммунистов и имперцев вокруг него. Одним из главных событий неспокойного октября 1993-го года и самым узнаваемым символом его стал обстрелянный из танков Белый дом.
Иван Эрднев, экскурсовод Музея Бориса Ельцина, проведёт желающих по экспозиции, касающихся тех далёких событий. По ходу экскурсии её участники смогут поразмышлять над тем, были ли неизбежны силовые столкновения, представить, каким путём пошла бы страна, если бы верх одержали сторонники Верхового Совета, а главное — понять, как произошедшее 30 лет назад отражается сейчас в жизни современной России.
Начало экскурсии «Октябрь-93. Огонь и дым Белого дома» в 14:00. Примерная её продолжительность — полтора часа. Билеты можно заказать на официальном сайте Ельцин Центра.
Экскурсия под названием «Октябрь-93. Огонь и дым Белого дома» посвящена короткой, но кровавой гражданской войне, развернувшейся на столичных улицах. С одной стороны в ней участвовали сторонники демократических реформ, с другой — оппозиционный президенту Верховный Совет и пёстрая толпа из националистов, коммунистов и имперцев вокруг него. Одним из главных событий неспокойного октября 1993-го года и самым узнаваемым символом его стал обстрелянный из танков Белый дом.
Иван Эрднев, экскурсовод Музея Бориса Ельцина, проведёт желающих по экспозиции, касающихся тех далёких событий. По ходу экскурсии её участники смогут поразмышлять над тем, были ли неизбежны силовые столкновения, представить, каким путём пошла бы страна, если бы верх одержали сторонники Верхового Совета, а главное — понять, как произошедшее 30 лет назад отражается сейчас в жизни современной России.
Начало экскурсии «Октябрь-93. Огонь и дым Белого дома» в 14:00. Примерная её продолжительность — полтора часа. Билеты можно заказать на официальном сайте Ельцин Центра.
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