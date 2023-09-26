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Мэром Среднеуральска стал Алексей Стасёнок
Фото: администрация Среднеуральска
Новым главой Среднеуральска назначен Алексей Стасёнок. За него проголосовали большинство депутатов городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Среднеуральска.
Напомним, что предыдущий глава Среднеуральска Александр Ковальчик в марте 2023 года написал заявление об уходе. Он занимал пост мэра с 2021 года.
Алексей Стасёнок в марте занял должность заместителя главы Среднеуральска. После отставки Ковальчика он стал временно исполняющим полномочия мэра. До этого Стасёнок возглавлял Нижнетуринский городской округ – с 2017 года по февраль 2023 года.
Напомним, что предыдущий глава Среднеуральска Александр Ковальчик в марте 2023 года написал заявление об уходе. Он занимал пост мэра с 2021 года.
Алексей Стасёнок в марте занял должность заместителя главы Среднеуральска. После отставки Ковальчика он стал временно исполняющим полномочия мэра. До этого Стасёнок возглавлял Нижнетуринский городской округ – с 2017 года по февраль 2023 года.
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