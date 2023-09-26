Возрастное ограничение 18+

Мэром Среднеуральска стал Алексей Стасёнок

12.22 Четверг, 28 сентября 2023
Фото: администрация Среднеуральска
Новым главой Среднеуральска назначен Алексей Стасёнок. За него проголосовали большинство депутатов городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Среднеуральска.

Напомним, что предыдущий глава Среднеуральска Александр Ковальчик в марте 2023 года написал заявление об уходе. Он занимал пост мэра с 2021 года.

Алексей Стасёнок в марте занял должность заместителя главы Среднеуральска. После отставки Ковальчика он стал временно исполняющим полномочия мэра. До этого Стасёнок возглавлял Нижнетуринский городской округ – с 2017 года по февраль 2023 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
26 сентября 2023
Депутаты ЕГД на первом заседании не выбрали спикера, но выбрали его заместителей
19 сентября 2023
Учитель из Екатеринбурга стал участником всероссийского конкурса «Учитель года»
25 сентября 2023
Основной страной экспорта уральской сельхозпродукции в этом году стал Китай
27 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION — о лучших российских фильмах, авторском кино и фестивале в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:59 В Свердловской области создали координационный совет по развитию молодежной политики
13:26 На ЕКАД водитель Volvo насмерть сбил пешехода
12:51 Строительство первого квартала жилого района на севере Екатеринбурга идет к завершению
12:22 Мэром Среднеуральска стал Алексей Стасёнок
11:57 Число лесных пожаров уменьшилось в Свердловской области
11:20 В финал стипендиальной программы «Система» попали 12 свердловчан
10:54 В Пышме ищут автомобилиста, сбившего насмерть мужчину и уехавшего с места ДТП
10:31 Погорельцам из Сосьвы и Таежного выплатили 64,5 млн рублей
09:52 В Екатеринбурге водитель ВАЗ насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину
09:20 Синоптики предупреждают свердловчан о похолодании
21:39 Директор уральского предприятия закончил жизненный путь посреди поля
21:23 Правомерность сноса усадьбы Беленкова в Екатеринбурге проверяют в суде
20:58 В Берёзовском взяли под стражу излишне вспыльчивого мужчину
20:00 Екатеринбургским школьникам предлагают за деньги изучать лженауку
19:57 Капсула времени стала сюрпризом для екатеринбургских учёных
17:52 Уральские космонавты спустя год вернулись на Землю
17:23 Основной страной экспорта уральской сельхозпродукции в этом году стал Китай
16:51 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Автономных Республик и переулка Федорова
16:25 В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 11-летнего мальчика
15:53 Для новой Капсулы времени в Екатеринбурге разработали люк
15:20 Летом в Свердловской области утонули 55 человек
14:48 В Екатеринбурге будут судить охранника за кражу 7,6 млн рублей из автоцентра
14:24 Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют ради проведения ярмарки
13:51 В Нижнем Тагиле ищут пропавшего 11-летнего мальчика
13:19 Свердловским полицейским из-за дефицита работников пообещали доплату
12:57 Декана факультета УГМУ оштрафовали за долгое рассмотрение обращений
Все новости Свердловской области
14:08 СМИ: в торговом центре в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин
13:43 Суд в Баку арестовал Рубена Варданяна на четыре месяца
13:24 Жители Башкирии жалуются на закрытие АЗС и перебои с бензином
12:52 В Минске 11-летняя девочка попыталась убить свою мать по требованию 20-летнего парня
11:41 Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики
11:37 Пенсионерам силовых ведомств в России повысят пенсию с 1 октября
10:46 Уже 65 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению
18:00 СМИ: задержан глава МЧС по Краснодарскому краю
15:45 В Нагорном Карабахе на границе задержан Рубен Варданян
15:05 В Новосибирской области возбудили дело после попытки продать ребенка на сайте объявлений
14:31 Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
13:32 В ГД внесли законопроект, который предлагает ограничить для россиян сбор кедровых орехов
12:40 Попова: в РФ нет оснований для тотального масочного режима из-за COVID-19
12:06 Спикер палаты общин Канады подал в отставку на фоне скандала с приглашением эсэсовца
11:12 В США гильдия сценаристов объявила о прекращении забастовки, которая длилась с мая
10:11 В Ираке во время пожара на свадьбе погибли 120 человек, более 200 пострадали
18:14 В Уфе на торговой базе произошла массовая драка с пистолетами и топором
17:20 В Севастополе во время тревоги детей не пустили в убежище ДК
16:31 Путин подписал указы о повышении зарплат главе СКР и генпрокурору РФ
15:22 Генсекретарь ООН Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие
14:19 Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 22%
13:53 В Томской области убили сельского фельдшера, которая приехала на вызов
13:15 Власти Таганрога прокомментировали «громкий хлопок» в городе
12:42 В Ереване на акциях протеста задержаны 56 человек
12:30 Исследование: более 35% льготников в РФ не получили положенные им бесплатные лекарства
11:23 СМИ: в результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали более 280 человек
Все новости России и мира
13:59 В Свердловской области создали координационный совет по развитию молодежной политики
13:26 На ЕКАД водитель Volvo насмерть сбил пешехода
12:51 Строительство первого квартала жилого района на севере Екатеринбурга идет к завершению
12:22 Мэром Среднеуральска стал Алексей Стасёнок
11:57 Число лесных пожаров уменьшилось в Свердловской области
11:20 В финал стипендиальной программы «Система» попали 12 свердловчан
10:54 В Пышме ищут автомобилиста, сбившего насмерть мужчину и уехавшего с места ДТП
10:31 Погорельцам из Сосьвы и Таежного выплатили 64,5 млн рублей
10:05 Под угрозой ужесточения наказания прикамец выплатил штраф за оскорбление судебного пристава
09:52 В Екатеринбурге водитель ВАЗ насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину
09:20 Синоптики предупреждают свердловчан о похолодании
21:39 Директор уральского предприятия закончил жизненный путь посреди поля
21:23 Правомерность сноса усадьбы Беленкова в Екатеринбурге проверяют в суде
20:58 В Берёзовском взяли под стражу излишне вспыльчивого мужчину
20:00 Екатеринбургским школьникам предлагают за деньги изучать лженауку
19:57 Капсула времени стала сюрпризом для екатеринбургских учёных
17:52 Уральские космонавты спустя год вернулись на Землю
17:23 Основной страной экспорта уральской сельхозпродукции в этом году стал Китай
16:51 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Автономных Республик и переулка Федорова
16:25 В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 11-летнего мальчика
15:53 Для новой Капсулы времени в Екатеринбурге разработали люк
15:20 Летом в Свердловской области утонули 55 человек
14:48 В Екатеринбурге будут судить охранника за кражу 7,6 млн рублей из автоцентра
14:24 Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют ради проведения ярмарки
14:09 Ученые ПНИПУ разработали комбинированную БАД, которая снижает заболеваемость и улучшает прирост массы цыплят бройлеров
14:04 Высокую оценку комиссии получили семь будущих регистраторов прав Прикамского Росреестра
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK