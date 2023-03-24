Возрастное ограничение 18+
Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик уходит в отставку
Политика
Фото: Александр Ковальчик / vk.com
Глава Среднеуральска Александр Ковальчик написал заявление об уходе. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Информацию об уходе Ковальчика подтвердили в администрации Среднеуральска. О причинах отставки в мэрии не сообщили.
Источник ЕАН сообщает, что Александр Ковальчик в последние недели завершал свои дела.
Добавим, что Ковальчик занимал пост главы Среднеуральска с 2021 года. До этого, с 2019 года он был первым заместителем главы Екатеринбурга, а в декабре 2020 года стал главой аппарата городской администрации.
Информацию об уходе Ковальчика подтвердили в администрации Среднеуральска. О причинах отставки в мэрии не сообщили.
Источник ЕАН сообщает, что Александр Ковальчик в последние недели завершал свои дела.
Добавим, что Ковальчик занимал пост главы Среднеуральска с 2021 года. До этого, с 2019 года он был первым заместителем главы Екатеринбурга, а в декабре 2020 года стал главой аппарата городской администрации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На депутата гордумы Нижнего Тагила составили протокол за организацию несанкционированного митинга
22 марта 2023
22 марта 2023