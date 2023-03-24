Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик уходит в отставку

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Глава Среднеуральска Александр Ковальчик написал заявление об уходе. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.Информацию об уходе Ковальчика подтвердили в администрации Среднеуральска. О причинах отставки в мэрии не сообщили.Источник ЕАН сообщает, что Александр Ковальчик в последние недели завершал свои дела.Добавим, что Ковальчик занимал пост главы Среднеуральска с 2021 года. До этого, с 2019 года он был первым заместителем главы Екатеринбурга, а в декабре 2020 года стал главой аппарата городской администрации.