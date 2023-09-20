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Главу Артемовского оштрафовали за незаконную свалку
Фото: Михаил Дудин / Егоршинские вести
Главу Артемовского городского округа Константина Трофимова оштрафовали за незаконную свалку на берегу реки Бобровка.
В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что в апреле этого года городская прокуратура во время проверки выявила несанкционированную свалку на левом берегу реки Бобровка в селе Антоново. Там скопились доски, стеклотара, автомобильные покрышки, пластик и деревянные паллеты.
В отношении главы Артемовского было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).
Главный специалист отдела по региональному госконтролю по Южному и Восточному управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовал чиновника на 10 тысяч рублей.
Трофимов обжаловал решение сначала в Ирбитском районном суде, затем в Свердловском областном суде, но отменить штраф чиновнику не удалось.
Отметим, что Константина Трофимова привлекают к административной ответственности уже второй раз за год – в апреле мэра Артемовского оштрафовали из-за нарушения срока ответа на обращение представителя дирекции по тепловодоснабжению РЖД. Тогда ему также назначили минимальный штраф, предусмотренный за вмененное правонарушение — 5 рублей.
В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что в апреле этого года городская прокуратура во время проверки выявила несанкционированную свалку на левом берегу реки Бобровка в селе Антоново. Там скопились доски, стеклотара, автомобильные покрышки, пластик и деревянные паллеты.
В отношении главы Артемовского было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).
Главный специалист отдела по региональному госконтролю по Южному и Восточному управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовал чиновника на 10 тысяч рублей.
Трофимов обжаловал решение сначала в Ирбитском районном суде, затем в Свердловском областном суде, но отменить штраф чиновнику не удалось.
«Именно глава администрации городского округа обязан следить за соблюдением на территории округа законодательства в области утилизации бытовых отходов. Имея возможность для соблюдения законодательства, Трофимов К.М. допустил пренебрежительное отношение к исполнению организационно-распорядительных полномочий»,
– говорится в решении судьи.
Отметим, что Константина Трофимова привлекают к административной ответственности уже второй раз за год – в апреле мэра Артемовского оштрафовали из-за нарушения срока ответа на обращение представителя дирекции по тепловодоснабжению РЖД. Тогда ему также назначили минимальный штраф, предусмотренный за вмененное правонарушение — 5 рублей.
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