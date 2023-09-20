Главу Артемовского оштрафовали за незаконную свалку

– говорится в решении судьи.

«Именно глава администрации городского округа обязан следить за соблюдением на территории округа законодательства в области утилизации бытовых отходов. Имея возможность для соблюдения законодательства, Трофимов К.М. допустил пренебрежительное отношение к исполнению организационно-распорядительных полномочий»,