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Главу Артемовского оштрафовали за долгое рассмотрение обращения юрлица
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Главу Артемовского городского округа оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения Свердловской дирекции по тепловодоснабжению.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 16 декабря прошлого года в администрацию Артемовского поступило обращение Свердловской дирекции по тепловодоснабжению по вопросу предоставления данных о собственниках либо арендаторах жилых помещений, в которые дирекция поставляет ресурсы.
В установленный законом 30-дневный срок обращение организации не было рассмотрено. Ответ направили заявителю только 10 февраля 2023 года.
После проверки прокуратура в отношении главы городского округа возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений юридических лиц).
Мировой судья судебного участка № 1 Артемовского судебного района, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал главу муниципального образования на 5 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 16 декабря прошлого года в администрацию Артемовского поступило обращение Свердловской дирекции по тепловодоснабжению по вопросу предоставления данных о собственниках либо арендаторах жилых помещений, в которые дирекция поставляет ресурсы.
В установленный законом 30-дневный срок обращение организации не было рассмотрено. Ответ направили заявителю только 10 февраля 2023 года.
После проверки прокуратура в отношении главы городского округа возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений юридических лиц).
Мировой судья судебного участка № 1 Артемовского судебного района, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал главу муниципального образования на 5 тысяч рублей.
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