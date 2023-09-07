Стали известны окончательные итоги выборов в ЕГД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стали известны окончательные результаты выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Ленинская районная избирательная комиссия города подвела итоги голосования.В пресс-службе ЕГД сообщили, что на выборах в городскую думу восьмого созыва по одномандатным округам победу одержали 23 кандидата от партии «Единой России» Михаил Матвеев (округ №1), Станислав Киселев (округ №2), Дмитрий Сторожилов (округ №3), Татьяна Вяткина (округ №4), Алексей Смирнов (округ №5), Александр Колесников (округ №6), Алексей Мещеряков (округ №7), Александр Альшевских (округ №8), Анна Гурарий (округ №9), Артур Зиганшин (округ №10), Владимир Крицкий (округ №11), Виталий Чачин (округ №12), Александр Журавлева (округ №13), Павел Пустозеров (округ №14), Михаил Вечкензин (округ №15), Алексей Шестаков (округ №16), Владислав Овчинников (округ №17), Игорь Володин (округ №18), Алексей Вихарев (округ №19), Марина Харитонова (округ №21), Дмитрий Сергин (округ №22), Елена Бондаренко (округ №23), Сергей Павленко (округ №25). От КПРФ в гордуму проходит Виктор Сомиков (округ №24), а от ЛДПР – Дмитрий Николаев (округ №20).По единому избирательному округу в состав думы войдут два депутата от ЛДПР, четыре – от «Единой России», по одному – от партий КПРФ, «Яблоко», «Новые люди» и «Справедливая Россия – За Правду».Таким образом, в новом составе гордумы будут 35 депутатов. Первое заседание городской думы восьмого созыва должно пройти 26 сентября.Напомним, что выборы в ЕГД проходили 9 и 10 сентября. Явка на выборах составила всего 20,4%.