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На довыборах в свердловское Заксобрание победил Алексей Коробейников
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский избирком подвел итоги дополнительных выборов депутата регионального Заксобрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13. Победителем стал Алексей Коробейников.
По данным Избиркома, явка, с учетом дистанционного электронного голосования, составила 29,8% (36 422 избирателя).
Избранным депутатом признан Алексей Александрович Коробейников («Единая Россия»). Он получил наибольшее число голосов избирателей (22 105). Второе место занял представитель «Справедливой России – За Правду» Олег Фоминых (5 858 голосов), а третье место – бывший депутат ЗССО от КПРФ Николай Коробейников (3 296 голосов).
Напомним, что Алексей Коробейников работал депутатом свердловского Заксобрания с 2011 года. В начале июня 2023 года он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Процедура эта была чисто техническая. Тогда же он заявил, что намерен участвовать в сентябрьских выборах.
По данным Избиркома, явка, с учетом дистанционного электронного голосования, составила 29,8% (36 422 избирателя).
Избранным депутатом признан Алексей Александрович Коробейников («Единая Россия»). Он получил наибольшее число голосов избирателей (22 105). Второе место занял представитель «Справедливой России – За Правду» Олег Фоминых (5 858 голосов), а третье место – бывший депутат ЗССО от КПРФ Николай Коробейников (3 296 голосов).
Напомним, что Алексей Коробейников работал депутатом свердловского Заксобрания с 2011 года. В начале июня 2023 года он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Процедура эта была чисто техническая. Тогда же он заявил, что намерен участвовать в сентябрьских выборах.
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