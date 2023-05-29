Депутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников подал заявление об отставке

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников, который был избран в парламент по списку от Богдановичской территориальной группы партии «Единая Россия», подал заявление о досрочном прекращении полномочий.Об этом пишет ЕАН, со ссылкой на самого Коробейникова. Вопрос его отставки Заксобрание должны будут рассмотреть на ближайшем заседании во вторник, 6 июня. Процедура эта чисто техническая.В сентябре Алексей коробейников намерен принять участие в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13, которое освободил Виктор Шептия, ставший сенатором Совета Федерации. На праймериз «Единой России» за мандат Шептия боролись семь кандидатов, и Коробейников занял первое место, набрав восемь тысяч голосов.В случае его победы в Ирбитском округе на основных выборах, его личный мандат передадут другому однопартийцу из списка, после чего с высокой долей вероятности Коробейников сможет вернуться в региональный парламент. Подлинность такой схемы депутат сам подтвердил журналистам.Довыборы пройдут 10 сентября.