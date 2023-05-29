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Депутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников подал заявление об отставке
Политика
Фото: страница Алексея Коробейникова во ВКонтакте
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников, который был избран в парламент по списку от Богдановичской территориальной группы партии «Единая Россия», подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
Об этом пишет ЕАН, со ссылкой на самого Коробейникова. Вопрос его отставки Заксобрание должны будут рассмотреть на ближайшем заседании во вторник, 6 июня. Процедура эта чисто техническая.
В сентябре Алексей коробейников намерен принять участие в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13, которое освободил Виктор Шептия, ставший сенатором Совета Федерации. На праймериз «Единой России» за мандат Шептия боролись семь кандидатов, и Коробейников занял первое место, набрав восемь тысяч голосов.
В случае его победы в Ирбитском округе на основных выборах, его личный мандат передадут другому однопартийцу из списка, после чего с высокой долей вероятности Коробейников сможет вернуться в региональный парламент. Подлинность такой схемы депутат сам подтвердил журналистам.
Довыборы пройдут 10 сентября.
Об этом пишет ЕАН, со ссылкой на самого Коробейникова. Вопрос его отставки Заксобрание должны будут рассмотреть на ближайшем заседании во вторник, 6 июня. Процедура эта чисто техническая.
В сентябре Алексей коробейников намерен принять участие в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13, которое освободил Виктор Шептия, ставший сенатором Совета Федерации. На праймериз «Единой России» за мандат Шептия боролись семь кандидатов, и Коробейников занял первое место, набрав восемь тысяч голосов.
В случае его победы в Ирбитском округе на основных выборах, его личный мандат передадут другому однопартийцу из списка, после чего с высокой долей вероятности Коробейников сможет вернуться в региональный парламент. Подлинность такой схемы депутат сам подтвердил журналистам.
Довыборы пройдут 10 сентября.
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