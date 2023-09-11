Подведены предварительные результаты выборов в ЕГД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Подведены предварительные результаты выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Согласно данным, опубликованным на сайте облизбиркома, большинство мандатов получает «Единая Россия». Явка на выборах составила всего 20,4%.В новом составе гордумы Екатеринбурга будет 35 депутатов. 10 из них мандаты получат по партийным спискам пропорционально количеству голосов. Согласно предварительным итогам, «Единая Россия» получила 41,87% голосов, ЛДПР – 14,6%, КПРФ – 12,36%, «Справедливая Россия – За правду» – 11,14%, «Яблоко» – 9,24%, «Новые люди» – 8,5%.Остальные 25 мандатов распределяются между победителями в одномандатных округах. По предварительным данным, «ЕР» получат в округах 23 мандата, ЛДПР и КПРФ – по одному. Ни одному кандидату-самовыдвиженцу пройти в думу Екатеринбурга не удалось.