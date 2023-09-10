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Явка на выборах в ЕГД к вечеру второго дня составила 18.76%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Явка на выборах в Екатеринбургскую городскую думу (ЕГД) к вечеру второго дня, по данным на 10 сентября 18.00, составила 18.76%. Такие данные приводит Свердловский избриком.
Это 209 168 человек с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), из которых 147 639 (14.14%) проголосовали традиционным способом, а 61 529 (4.62%) отдали свои голоса дистанционно.
Напомним, что явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09% с учетом ДЭГ. Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва одна из 11 проходящих в Свердловской области избирательных компаний.
Это 209 168 человек с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), из которых 147 639 (14.14%) проголосовали традиционным способом, а 61 529 (4.62%) отдали свои голоса дистанционно.
Напомним, что явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09% с учетом ДЭГ. Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва одна из 11 проходящих в Свердловской области избирательных компаний.
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Явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09%
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