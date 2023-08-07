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Депутата свердловского ЗакСО передумали штрафовать за шествие в День ВДВ
Фото: соцсети Виктора Бабенко
Депутата Законодательного собрания Свердловской области Виктора Бабенко передумали штрафовать за шествие к мемориалу «Черный тюльпан» в честь Дня ВДВ 2 августа. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, что о составлении протокола на Виктора Бабенко – депутата свердловского Заксобрания от «Единой России» и председателя областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана и спецопераций» – стало известно 14 августа.
Бабенко вменили организацию несанкционированного шествия 2 августа, организованного по случаю 93-летия ВДВ. На депутата составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации шествия).
Дело Бабенко было передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседание было назначено на 17 августа. Но сегодня
эту информацию с сайта суда внезапно изменили, заменив на информацию о возвращении протокола в полицию. В качестве основания для возвращения материалов суд указал на статью 29.4 КоАП РФ – «составление протокола и оформление других материалов дела неправомочными лицами, неправильное составления протокола и оформление других материалов дела либо неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела».
«Авторы протокола подумали и решили, что это было не незаконное шествие, а "организованный переход" от одного места к другому»,
– пишет телеграм-канал.
Напомним, что о составлении протокола на Виктора Бабенко – депутата свердловского Заксобрания от «Единой России» и председателя областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана и спецопераций» – стало известно 14 августа.
Бабенко вменили организацию несанкционированного шествия 2 августа, организованного по случаю 93-летия ВДВ. На депутата составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации шествия).
Дело Бабенко было передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседание было назначено на 17 августа. Но сегодня
эту информацию с сайта суда внезапно изменили, заменив на информацию о возвращении протокола в полицию. В качестве основания для возвращения материалов суд указал на статью 29.4 КоАП РФ – «составление протокола и оформление других материалов дела неправомочными лицами, неправильное составления протокола и оформление других материалов дела либо неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела».
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