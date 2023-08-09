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Экс-главу свердловского СКР назначили представителем президента в областной коллегии судей

11.22 Вторник, 15 августа 2023
Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО
Бывшего руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Богинского назначили представителем президента в квалификационной коллегии судей области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Михаил Богинский с 2011 по 2018 год возглавлял СУ СКР по Тюменской области, а с 2018 по 2023 год руководил СУ СКР по Свердловской области. Сейчас обязанности руководителя свердловского следственного управления СКР исполняет Анатолий Надбитов.

Богинский после отставки стал главным федеральным инспектором Свердловской области.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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