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Экс-главу свердловского СКР назначили представителем президента в областной коллегии судей
Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО
Бывшего руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Богинского назначили представителем президента в квалификационной коллегии судей области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Михаил Богинский с 2011 по 2018 год возглавлял СУ СКР по Тюменской области, а с 2018 по 2023 год руководил СУ СКР по Свердловской области. Сейчас обязанности руководителя свердловского следственного управления СКР исполняет Анатолий Надбитов.
Богинский после отставки стал главным федеральным инспектором Свердловской области.
Михаил Богинский с 2011 по 2018 год возглавлял СУ СКР по Тюменской области, а с 2018 по 2023 год руководил СУ СКР по Свердловской области. Сейчас обязанности руководителя свердловского следственного управления СКР исполняет Анатолий Надбитов.
Богинский после отставки стал главным федеральным инспектором Свердловской области.
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