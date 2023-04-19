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Главным федеральным инспектором Свердловской области назначили Михаила Богинского
Политика
Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО
Бывшего главу следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Богинского назначили главным федеральным инспектором области. Распоряжение о назначении подписал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
Михаил Богинский родом из Казани. Он окончил Казанский государственный университет. Работал в органах прокуратуры Казани и Республики Татарстан, руководил следственным управлением СК при прокуратуре РФ по Тюменской области, а также возглавлял СУ СКР по Тюменской области.
С 2018 по 2023 год Богинский руководил следственным управлением СКР по Свердловской области. В марте, как сообщали в СКР, он вышел на пенсию по выслуге лет. Сейчас обязанности главы регионального СУ СКР исполняет полковник юстиции Анатолий Надбитов.
«В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона», –
рассказали в пресс-службе аппарата полпреда в УрФО.
Михаил Богинский родом из Казани. Он окончил Казанский государственный университет. Работал в органах прокуратуры Казани и Республики Татарстан, руководил следственным управлением СК при прокуратуре РФ по Тюменской области, а также возглавлял СУ СКР по Тюменской области.
С 2018 по 2023 год Богинский руководил следственным управлением СКР по Свердловской области. В марте, как сообщали в СКР, он вышел на пенсию по выслуге лет. Сейчас обязанности главы регионального СУ СКР исполняет полковник юстиции Анатолий Надбитов.
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