В Екатеринбурге появились странные плакаты с изображением мэра и городских депутатов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром жители Екатеринбурга обнаружили на билбордах на улицах города плакаты с изображением мэра Алексея Орлова и депутатов городской думы.Данные плакаты похожи на агитацию. Но на них нет выходных данных, указывающих с чьего избирательного счета они были оплачены.На баннерах Алексей Орлов, возглавляющий список партии «Единая Россия» на выборах в гордуму, оказался в паре с депутатами от других партий – Михаилом Вечкензиным («Справедливая Россия»), Викторией Ивачёвой и Романом Ступниковым (КПРФ), Константином Киселёвым («Яблоко»). Все эти депутаты зарегистрировались кандидатами и на выборы депутатов Екатеринбургской гордумы нового созыва.При этом плакаты были размещены на территории тех округов, от которых «напарники» Орлова баллотируются в новый созыв гордумы.Кандидаты, чье изображение появилось рядом с мэром сегодня, опровергли свою причастность к размещению плакатов. Чьих рук дело эта «партизанская» агитация, остается только догадываться.