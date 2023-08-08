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В Екатеринбурге появились странные плакаты с изображением мэра и городских депутатов
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня утром жители Екатеринбурга обнаружили на билбордах на улицах города плакаты с изображением мэра Алексея Орлова и депутатов городской думы.
Данные плакаты похожи на агитацию. Но на них нет выходных данных, указывающих с чьего избирательного счета они были оплачены.
На баннерах Алексей Орлов, возглавляющий список партии «Единая Россия» на выборах в гордуму, оказался в паре с депутатами от других партий – Михаилом Вечкензиным («Справедливая Россия»), Викторией Ивачёвой и Романом Ступниковым (КПРФ), Константином Киселёвым («Яблоко»). Все эти депутаты зарегистрировались кандидатами и на выборы депутатов Екатеринбургской гордумы нового созыва.
При этом плакаты были размещены на территории тех округов, от которых «напарники» Орлова баллотируются в новый созыв гордумы.
Кандидаты, чье изображение появилось рядом с мэром сегодня, опровергли свою причастность к размещению плакатов. Чьих рук дело эта «партизанская» агитация, остается только догадываться.
Данные плакаты похожи на агитацию. Но на них нет выходных данных, указывающих с чьего избирательного счета они были оплачены.
На баннерах Алексей Орлов, возглавляющий список партии «Единая Россия» на выборах в гордуму, оказался в паре с депутатами от других партий – Михаилом Вечкензиным («Справедливая Россия»), Викторией Ивачёвой и Романом Ступниковым (КПРФ), Константином Киселёвым («Яблоко»). Все эти депутаты зарегистрировались кандидатами и на выборы депутатов Екатеринбургской гордумы нового созыва.
При этом плакаты были размещены на территории тех округов, от которых «напарники» Орлова баллотируются в новый созыв гордумы.
Кандидаты, чье изображение появилось рядом с мэром сегодня, опровергли свою причастность к размещению плакатов. Чьих рук дело эта «партизанская» агитация, остается только догадываться.
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