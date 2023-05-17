В Екатеринбурге утвердили новые границы одномандатных округов города

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершилась реформа избирательных округов для выборов в гордуму. Сегодня городская дума утвердила новые границы 25 одномандатных округов города.Новую нарезку представил председатель Ленинской районной избирательной комиссии Вадим Антошин – после ликвидации горизбиркома именно на эту РТИК возложена функция по организации общегородских выборов.Антошин озвучил, что средняя численность избирателей в каждом округе теперь – около 45 тысяч, что снижает норму представительства (при 18 одномандатных округах она составляла более 62 тысяч избирателей) и, по задумке инициаторов изменения схемы, сделает каждого депутата ближе к жителям района.Отметим при этом, что в Екатеринбурге по-прежнему остается самая высокая норма представительства среди всех муниципалитетов России.Депутаты гордумы поддержали новую схему – из 29 присутствующих парламентариев 27 проголосовали за, 2 – воздержались. Не поддержали изменения депутат от «Яблока» Константин Киселев и вице-спикер думы, единоросс Виктор Тестов. Киселёв рассказал «Вечерним ведомостям», что он не стал голосовать «за», по причине «уничижения местного самоуправления по полномочиям».Напомним, в октябре 2022 года гордума Екатеринбурга уже меняла нарезку округов (их было также 18, но с другими границами, чем в 2018 году), однако из-за последующей затем инициативы областного Заксобрания перекроить систему с целью уменьшения числа депутатов, избираемых по спискам партий, эта схема так ни разу и не использовалась на выборах.Выборы в Екатеринбургскую гордуму должны состояться 10 сентября 2023 года. Будут избираться 35 депутатов (было 36), из них 25 – по одномандатным округам, 10 – по спискам партий (было 18 на 18).