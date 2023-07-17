Директором Центра развития туризма Свердловской области стала Марина Чистякова

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Марину Чистякову назначили директором Центра развития туризма Свердловской области. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев.Ранее Марина Чистякова пять лет занимала должность директора Центра развития туризма Каменска-Уральского. Под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны.По итогам участия в национальной премии в области событийного туризма Центр развития туризма Каменска-Уральского получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». Помимо этого, по итогам II Всероссийской премии Russian Travel Awards в этом году центр вошел в топ-3 лучших туристских центров всей России.