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Директором Центра развития туризма Свердловской области стала Марина Чистякова
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Марину Чистякову назначили директором Центра развития туризма Свердловской области. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее Марина Чистякова пять лет занимала должность директора Центра развития туризма Каменска-Уральского. Под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны.
По итогам участия в национальной премии в области событийного туризма Центр развития туризма Каменска-Уральского получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». Помимо этого, по итогам II Всероссийской премии Russian Travel Awards в этом году центр вошел в топ-3 лучших туристских центров всей России.
Ранее Марина Чистякова пять лет занимала должность директора Центра развития туризма Каменска-Уральского. Под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны.
По итогам участия в национальной премии в области событийного туризма Центр развития туризма Каменска-Уральского получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». Помимо этого, по итогам II Всероссийской премии Russian Travel Awards в этом году центр вошел в топ-3 лучших туристских центров всей России.
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