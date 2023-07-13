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В Екатеринбург приехал гендиректор РЖД Олег Белозеров
Скриншот видео телеграм-канала «Не для протокола»
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров приехал в Екатеринбург. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил Олега Белозерова на станции «Шарташ». Они планируют осмотреть площадки чемпионата профессионалов РЖД.
Напомним, что с 17 по 21 июля в Екатеринбурге пройдет финал всероссийского чемпионата железнодорожников. В нем участвуют более 2 тысяч человек из 21 филиала и подразделения РЖД.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил Олега Белозерова на станции «Шарташ». Они планируют осмотреть площадки чемпионата профессионалов РЖД.
Напомним, что с 17 по 21 июля в Екатеринбурге пройдет финал всероссийского чемпионата железнодорожников. В нем участвуют более 2 тысяч человек из 21 филиала и подразделения РЖД.
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