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Финал всероссийского чемпионата железнодорожников состоится в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 17 по 21 июля пройдет финал всероссийского чемпионата железнодорожников. В нем примут участие более 2 тысяч специалистов из 21 филиала и подразделения РЖД.
Участники поборются за звание лучших в 40 компетенциях, в том числе маневровой работе на поезде, техническом обслуживании и ремонте контактной сети, управлении вилочным погрузчиком, организации сортировочного процесса, а также сетевом и системном администрировании. Зрители смогут наблюдать за выступлениями вживую или по онлайн-трансляции.
Екатеринбург был выбран для проведения финала из-за большого технического и интеллектуального потенциала транспортного комплекса. Соревнования пройдут на четырех площадках:
– станция Екатеринбург-Пассажирский;
– станция Шарташ;
– детская железная дорога;
– дворец культуры железнодорожников.
Участники поборются за звание лучших в 40 компетенциях, в том числе маневровой работе на поезде, техническом обслуживании и ремонте контактной сети, управлении вилочным погрузчиком, организации сортировочного процесса, а также сетевом и системном администрировании. Зрители смогут наблюдать за выступлениями вживую или по онлайн-трансляции.
Екатеринбург был выбран для проведения финала из-за большого технического и интеллектуального потенциала транспортного комплекса. Соревнования пройдут на четырех площадках:
– станция Екатеринбург-Пассажирский;
– станция Шарташ;
– детская железная дорога;
– дворец культуры железнодорожников.
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