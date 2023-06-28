Финал всероссийского чемпионата железнодорожников состоится в Екатеринбурге

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 17 по 21 июля пройдет финал всероссийского чемпионата железнодорожников. В нем примут участие более 2 тысяч специалистов из 21 филиала и подразделения РЖД.Участники поборются за звание лучших в 40 компетенциях, в том числе маневровой работе на поезде, техническом обслуживании и ремонте контактной сети, управлении вилочным погрузчиком, организации сортировочного процесса, а также сетевом и системном администрировании. Зрители смогут наблюдать за выступлениями вживую или по онлайн-трансляции.Екатеринбург был выбран для проведения финала из-за большого технического и интеллектуального потенциала транспортного комплекса. Соревнования пройдут на четырех площадках:– станция Екатеринбург-Пассажирский;– станция Шарташ;– детская железная дорога;– дворец культуры железнодорожников.